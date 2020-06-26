Пора определяться: Центральная Азия балансирует на грани неофеодализма

Центральная Азия рискует впасть в неофеодализм из-за последствий коронавирусного кризиса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал координатор экспертной платформы «Большая Евразия» Сергей Масаулов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт обратил внимание, что в результате введенных во всем мире ограничений возник новый тренд. «Вместе с уходом от глобализации возникает макрорегионализация. Мир начинает распадаться на макрорегионы. Каждая страна должна ответить на вопрос, к кому мы относимся и что мы там делаем. Это очень важный тренд», – подчеркнул он.

Масаулов отметил, что для ближайших соседей и союзников России в Центральной Азии этот вопрос становится одним из приоритетных. «Центральная Азия как регион не состоялась, и состояться не может в этих условиях. В наших документах мы называем его Срединной Азией, потому что пора искать новые политические определения. Средняя Азия умерла, Большая Центральная – не состоялась, поэтому мы считаем, надо относиться к региону, как к формирующейся Срединной Азии. Более того, этим пяти странам нужно выбирать: страны должны принадлежать другому макрорегиону – большему, иначе он не складывается», – уверен эксперт.

По его оценке, есть несколько сценариев развития событий в регионе. «Если ничего не делать, все будет развиваться так, как сейчас. Тогда это будет чуть измененное настоящее, больше технологии, но это прямое сваливание в неофеодализм – архаика, закрепление некоторых тяжелых социальных механизмов подавления людей», – сказал он.

При втором сценарии, в котором «каждый будет сам за себя», перспективы региона также крайне мрачные, считает эксперт. «Он (сценарий) тут напрашивается. Это использование выгоды географического расположения, плюс ломка образовательных структур. Поскольку в образовании потребуются люди другого склада, гуманитарии явно будут не нужны – только техники и технологии. В этом сценарии произойдёт разрыв в идеальном мире. Мы и сейчас уже все испытываем этот разрыв, потому что старшее и младшее поколение имеет разные ценности. А тут произойдёт полный слом, внутри одной нации возникнет две», – пояснил Масаулов.

Таким образом, как считает эксперт, регион должен делать шаг в сторону интеграции. «Конечно, идеальный вариант, если бы это был элитный выбор. Но в госструктурах много людей, которые хотели бы продолжить настоящее. Когда цели не вырабатывают, а обобщают то, что лежит на поверхности – это не элита, а правящий класс. Он не выдержит этой ситуации вызовов и рисков. Только национальная элита сможет, она должна сделать шаг в сторону интеграции», – полагает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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