Российским туристам пообещали открытие Турции и стран Средней Азии

Первые международные авиарейсы из России могут состоятся в середине июля, а въехать российские туристы, скорее всего, смогут в Турцию и страны Средней Азии. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов авиационной отрасли.

«Прогнозы говорят, что первые международные рейсы могли бы состояться уже в средине июля нынешнего года, – сообщил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. – Мы можем с полной уверенностью утверждать, что в случае, если будет вторая волна коронавирусной инфекции, мы снова столкнемся с закрытием границ или с продлением закрытия, поэтому прогнозы делать чрезвычайно сложно. Но те страны, в которых эпидемиологическая обстановка благоприятна, и которые в свою очередь будут заинтересованы в привлечении российских туристов, это безусловно кандидаты №1 в восстановление сообщения».

В свою очередь, президент Шереметьевского профсоюза летчиков Игорь Дельдюжов уточнил, что очевидно первыми границы откроют Средняя Азия и Турция. «В какие-то дальние страны наши пассажиры, мне кажется, не собираются лететь. Посмотрим, что будет», – пояснил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.06.20

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