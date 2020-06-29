ФСО анонсировала открытие мавзолея Ленина

В Москве с 1 июля можно будет вновь посещать мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы охраны (ФСО).

При этом предполагается, что допуск будет осуществляться «в соответствии с санитарными рекомендациями» – в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи. Кроме этого, в пункте пропуска у просителей будут замерять температуру. Во время посещения также необходимо соблюдение установленной социальной дистанции, подчеркнули в ФСО.

Напомним, доступ в мавзолей был временно закрыт для посетителей с 18 марта в связи с проведением профилактических работ, а также на фоне эпидемии коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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