В Москве жильцам элитного клубного дома пригрозили отключением горячей воды

В Москве без горячей воды рискуют остаться десятки многоквартирных домов, в том числе элитный клубный дом «Балчуг-резиденс» на Садовнической улице. Причина отключения – неоплата ресурса в течение нескольких месяцев, которая сформировалась до начала борьбы с угрозой коронавируса.

Как сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК», речь идет о 323 потребителях тепловой энергии и горячей воды, которые в результате систематических неплатежей задолжали «МОЭК» более 208,4 млн рублей. В числе должников есть и жилые многоквартирные дома.

«В текущем году по состоянию на 25 июня ПАО «МОЭК» по аналогичной причине уже ограничил поставку тепловой энергии и горячей воды в отношении 70 организаций на территории Москвы с суммарной задолженностью более 78,4имлн рублей», – сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что «в крайних случаях отключаются и дома с постоянным проживанием», в том числе бизнес-класса. Например, без горячей воды остались жильцы дома на улице Поварской, 8, где управляющая компания три месяца не перечисляла «МОЭК» деньги за ресурсы. Через два дня после отключения УК нашла и заплатила ресурсоснабжающей организации около 600 тысяч рублей.

«В ближайшее время планируется отключение от тепловых ресурсов клубного дома «Балчуг-резиденс» на Садовнической улице с долгом порядка 4 млн рублей (7 месяцев неоплаты)», – заявили в «МОЭК».

По закону должника сначала предупреждают о предстоящем ограничении подачи горячей воды, и дают срок на погашение долга. Кроме того, уточнили в ПАО «МОЭК», для потребителя на любом этапе возможно заключение соглашения о реструктуризации задолженности.

Москва, Татьяна Дорофеева

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