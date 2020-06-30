Особенный год для России: супераномально тепло

В России с начала года наблюдается экстремально аномальная теплая погода. «Этот год особенный действительно особенный, такого количество рекордных значений, начиная с января, метеорологам видеть еще не приходилось», – заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

«Начиная с января 2020 года, погода на территории нашей страны была не просто аномальная, а экстраномальная, супераномальная, когда в целом температурный фон был выше на европейской части страны на 10 градусов, в Ярославской области даже на 11 градусов выше нормы, – сказал синоптик. – Речь идет о среднемесячных значениях, которые вообще не очень изменчивы. В целом зимы на европейской части страны не было в принципе, потому что средняя температура оказалась выше ноля».

Речь идет о температуре с декабря по февраль, пояснил Вильфанд. «Это действительно рекордная ситуация», – добавил он.

По его словам, февраль оказался таким же рекордным, как январь и декабрь – в городах температура оказалась выше средних значений на 3-4 градуса, что бывает редко. «Рекорды [обычно] преодолеваются на 2,2 градуса, осадки на несколько миллиметров, а здесь бились эти рекорды легко и непринужденно», – уточнит научный руководитель Гидрометцентра России, отметив, что рекорды были побиты также в марте, апреле и мае, как и в июне. Например, 17 июня в Москве был преодолен температурный рекорд 1892 года. «Месяц был нестандартным», – отметил Вильфанд.

Один из самых значительных рекордов был установлен в Верхоянске, где температура составила 38 градусов. «Это необычная ситуация. Рекорд был 17 июня», – сообщил он, добавив, что в регионе 12 дней прогревалась почва, в результате температура достигла феноменальных значений.

Рекорды фиксируются также по длине молнии при грозе – в Бразилии она составила 709 км. «Это больше расстояния между Москвой и Петербургом», – обратил внимание Вильфанд. Еще один рекорд был зафиксирован в Аргентине по продолжительности молнии – 16,7 секунды. Всемирная метеорологическая организация даже выпустила предупреждение о том, как вести себя при таких разрядах, посоветовав пережидать их в помещениях, и не покидать их в течение 30 минут после разряда.

Такие необычные показатели эксперты связывают как с глобальным потеплением климата, так и с изменением элементов общей циркуляции воздуха. Обычно для Земли характерны зональные переносы вдоль круга широты, однако сейчас серьезные превышения температуры характерны для полярных широт, и воздушные массы перемещаются с юга на север и с севера на юг, пояснил Вильфанд.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.06.20

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