Россиян ждет жаркий июль с «сюрпризами»

Россиян ждет очень теплый июль, температура воздуха на всей территории страны ожидается около нормы и выше. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Июль ожидается теплым, причем по-настоящему теплым, – сказал он. – В западных регионах Европейской части страны температура выше нормы, в восточных и Поволжье – около нормы. Огромная территория Западной Сибири, Красноярского края, Якутии – там температура тоже выше нормы. Можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно».

Между тем, как отметил Вильфанд, это не означает, что жарким будет каждый день июля. «Ситуация примерно такая же, как в июне, – отметил он. – Хочу напомнить, что месяц начался с очень холодной погоды, которая больше соответствовала по климату апрельским значениям, а в последующем было две волны тепла, когда температура достигала 30 градусов (…), и в целом среднемесячная температура, сейчас заканчивается последний день июня, можно говорить, что будет плюс 2,3 градуса. Если оценивать температурный фон в нынешнем веке, с 2000 года, это третье по значимости по рангу наиболее теплых значение июня. В июле будет такая же ситуация».

В ближайшие пять дней июля температура ниже нормы прогнозируется только в Поволжье и на Урале – завтра и послезавтра там будет прохладно. Затем даже в этих регионах температура приблизится к норме. С 4-5 июля очень высокая температура прогнозируется в центре европейской части России.

На азиатской части очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск, уточнил Вильфанд.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.06.20

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