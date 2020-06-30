«Температура воды выше нормы»: россиянам обещают отличную погоду на курортах

На российских курортах установилась теплая комфортная погода, при этом вода на черноморском побережье прогрелась даже выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции.

«Черноморские курорты – погода замечательная, температура воды сейчас выше нормы примерно на 1-1,5 градуса, для воды это очень много, – сказал он. – На побережье Крыма температура воздуха 23-24 градуса, это замечательно. На черноморском побережье Кавказа температура 24-25 градусов. Даже в Сочи сейчас 26 градусов, и на побережье Азовского моря 25-26 градусов».

«Комфортная погода прогнозируется по температуре, осадки мы не можем прогнозировать надежно», – отметил Вильфанд.

По его словам, комфортная температура прогнозируется также в Алтайском каре и в районе Байкала. «То есть в этих курортных зонах, которые сейчас пользуются популярностью, погода в этих регионах будет вполне хорошая», – подытожил он, отметив, что подробный прогноз погоды в курортных регионах будет опубликован на сайте Росгидрометцентра в четверг, 2 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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