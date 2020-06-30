Москву в ближайшие дни вновь накроет жара

После короткого похолодания в конце июня в российскую столицу придет тепло, и столбики термометров вновь поднимутся до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции.

«В Москве мы опять ожидаем, что температура будет высокая», – сказал он.

После очень жаркой погоды в конце предыдущей недели в столице наступило небольшое облегчение – в понедельник и во вторник ночные температуры составляли около 10 градусов, днем 20-23 градуса. «Можно ли говорить о похолодании? Температурный фон в центре России понизился примерно на 10 градусов, но я бы слово похолодание не использовал, понижение температуры – да, – отметил Вильфанд. – Именно та температура, которую мы сейчас наблюдаем, соответствует летней погоде в московском исполнении. Именно такая погода и должна быть в это время года. А эти экстремальные явления, когда температура подходит к 30-градусной отметке – это экстремальные явления погоды».

После небольшой передышки в среду в Москве вновь ожидается 25 градусов тепла, до конца недели 25-28 градусов. «В пятницу и воскресенье прогнозируем до 30 градусов», – уточнил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую пятидневку погода в столице будет малооблачная, с небольшим количеством дождей. «По нашим расчётам, осадков [в июле] выпадет около нормы, но они будут выпадать неравномерно, – сказал он. – Будут интенсивные дожди, после которых будет следовать период малооблачной жаркой погоды».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.06.20

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