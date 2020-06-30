Главврач больницы в Коммунарке раскрыл новые подробности скандала об умерших, данные которых были в мусорных мешках

Тела умерших пациентов с covid-19, чьи данные были обнаружены в черных мешках около дороги, из больницы в Коммунарке забирали агенты – индивидуальные предприниматели. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко, комментируя недавний скандал вокруг находки.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», – сообщил он в «Фейсбуке».

Проценко пояснил, что из-за коронавируса в «ковидной больнице» были введены особые правила выдачи и захоронения тел погибших. «При получении закрытого гроба в больнице родственник, либо его доверенный представитель, который уполномочен получать тело, подписывает Требование о соблюдении санэпид режима в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Подписывая этот документ, он несёт административную ответственность за нарушение целостности гроба. Больница оформляет все документы в соответствии с законом, и здесь вопросов никаких быть не может!» – заявил он.

Родственники заказывают услуги по перевозке и захоронению в ритуальной компании, и после подписания документов в больнице «ответственность лежит на них, либо их доверенных лицах». При этом Проценко еще раз подчеркнул, что в обнаруженных мешках для тел находились не оригиналы медкарт пациентов, а «ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего».

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье москвичи обнаружили около эстакады примерно в километре от больницы в Коммунарке черные мешки, придавленные камнями. По информации издания «Readovka», в пакетах были бумаги с персональными данными умерших пациентов медучреждения, бирки от трупов и кровь.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.06.20

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