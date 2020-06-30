Аббас Джума: фильм «Шугалей» – спасательный круг для наших социологов

Российский журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума назвал фильм «Шугалей» спасательным кругом, брошенным тонущим людям во время сильного шторма.

Джума посвятил очередной пост нашумевшему российскому боевику «Шугалей», в основе которого лежит реальная история социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Эти тонущие люди, как их назвал журналист, уже более года находятся в ливийском плену. Ещё в мае 2019 году приехавших с мирной исследовательской миссией ученых без объяснения причин схватили местные боевики. С тех пор Шугалей и Суэйфан содержатся в частной тюрьме, известной жестоким обращением с заключенными.

Как написал Джума: «Лучше было бы, если на помощь приплыла лодка. А ещё лучше – корабль. Но они далеко. И пока доплывут, люди могут утонуть». Действительно, официальные обвинения россиянам не предъявляют, а адвокатам и дипломатическим представителям отказывают во встрече с заключенными.

Выход фильма «Шугалей» в мае этого года стал сильным толчком в продвижении по делу наших соотечественников. Показав без прикрас не только условия, в которых содержат Шугалея и Суэйфана, но и в целом ужасающую ситуацию, происходящую в Ливии, кинолента вызвала широкий общественный резонанс как в российском, так и мировом сообществе. Для продолжения борьбы за возвращение социологов домой съёмочная группа студии «Трииксмедиа» не остановила работу и сняла вторую часть фильма. Премьера «Шугалей-2» состоится уже этой осенью и вновь сыграет роль спасательного круга, который, как заметил Джума: «Может и не вытянет наших ребят, но не даст им утонуть. Позволит продержаться ещё немного, пока не приплывет корабль».

«Держитесь, ребята», – заключил журналист.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.06.20

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