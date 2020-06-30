Россию не пускают в Европу

Европейский союз не включил Россию в список государств, для которых готов открыть свои границы с 1 июля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии. В список также не включены США и Бразилия.

Брюссель заявил, что рекомендует открыть границы только для 14 стран, в числе которых Сербия, Новая Зеландия, Австралия, Алжир, Канада, Грузия, Черногория, Марокко, Южная Корея, Япония, Таиланд, Тунис и другие.

В то же время отмечается, что рекомендации не являются обязательными, решения будут принимать сами государства ЕС.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 30.06.20

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