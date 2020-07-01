Судостроительная афера: силовики заинтересовались деятельностью АО «10 СРЗ»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) снова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным источников телеграм-каналов, правоохранительные органы заинтересовались деятельностью 10-го судоремонтного завода в ЗАТО Александровск Мурманской области во главе с гендиректором Евгением Зудиным. Речь идет о возможных махинациях с государственными средствами на общую сумму более миллиарда рублей.

АО «10 СРЗ» первоначально привлекло внимание силовиков после выделения бюджетных средств на снос ветхого и строительство нового забора вокруг завода. В марте 2019 года «10 СРЗ» подписал договор с компанией «Стройкомсервис» на демонтаж старого забора за 28 млн 500 тысяч рублей. В сентябре 2019-го – очередной договор уже на строительство нового забора на сумму 29 млн 400 тысяч рублей. Но в итоге оказалось, что старый забор, а точнее его остатки, на прежнем месте, а нового как не было, так и нет.

Ограждение осталось только на бумаге, а деньги на его строительство «освоены», судя по всему, не без участия генерального директора «10 СРЗ» и главы ООО «Стройкомсервис» Артема Муратова, отмечается в публикациях.

История с забором тянется более шести лет. Полярный районный суд Мурманской области еще 10 июля 2014 года обязал «10 СРЗ» выполнить работы по установке ограждения территории объекта, где ремонтируют военные корабли, подводные лодки, хранят секретные документы и источники повышенной опасности, в том числе радиоактивные материалы и отходы утилизации. Земельный участок, как следует из судебного постановления, был огражден только на 20% (!).

Тем не мнее, конкурс был объявлен только осенью 2018 года. Цена контракта на капитальное строительство и реконструкцию объекта «Система физической защиты АО «10 СРЗ»» была установлена в размере 164 298 000 рублей. Торги были проведены, но их результаты – отменены. Было принято решение заново провести конкурсную процедуру, а работы разбить на несколько этапов.

Условия нового контракта, подготовленного зимой 2019 года, оказались весьма странными. По мнению экспертов, техническое задание было сформировано под конкретного исполнителя. Подтверждением этому может служить тот факт, что все работы должны были закончиться до 28 апреля 2019 года. Очевидно, что ни один добросовестный подрядчик не согласится на такие условия. Снег в марте и апреле – привычное явление в Заполярье и никакое строительство невозможно.

Евгений Зудин

Так или иначе, по информации источников, предварительно Зудин неоднократно встречался с ранее судимым Петром Алексеевым, который знаменит как один из лидеров ОПГ – банды «Ждановские». В 2012 году они устроили стрельбу в ночном клубе «Пурга» в Мурманске. Не исключено, что Алексеев мог порекомендовать Зудину «ответственного» бизнесмена – директора ООО «Стройкомсервис» Артема Муратова, с которым «10 СРЗ» 11 марта 2019 года заключил контракт по результатам новых торгов. Примечательно, что средняя численность сотрудников этой фирмы – 2 человека, говорится в открытых источниках. В списке видов деятельности превалируют консультации по аренде имуществом – то есть услуги риэлторов.

Артем Муратов

В этой ситуации не удивительно, что даже в апреле работы не начались, но штрафные санкции к Муратову и его фирме не применялись. Более того, ограничения по срокам строительных работ были сняты через дополнительное соглашение от 22 апреля 2019 года. Позже был подписан новый договор – уже на строительство нового забора, который так и не был возведен.

В период с мая по август 2019 года «Стройкомсервис» получил около 15 млн рублей или более 50 % от цены договора, оставшуюся сумму заплатил в 2020 году. Более того, был заключен еще один договор – за счет освободившихся средств ООО «Стройкомсервис» обязался до 31 октября 2019 года выполнить работы по ремонту фасада и внутренних помещений здания отдела кадров и бюро пропусков завода, а также демонтировать шлагбаум у КПП.

Выполненные работы «Стройкомсервис» проверяла комиссия, и ее выводы оказались не в пользу «строительной» фирмы. Уже после окончания срока действия договора, в январе 2020 года, АО «10 СРЗ» выставило ООО «Стройкомсервис» претензию – работы в рамках дополнительного соглашения № 2 не завершены и не сданы. Только перечисление нарушений заняло 5 листов. В итоге комиссия сделала заключение – работы ООО «Стройкомсервис» к приемке и оплате не подлежат. Договор с Муратовым должен быть расторгнут. А «Стройкомсервис» должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Между тем, спустя два месяца, в марте 2020 года, акт принятых работ, содержащий всего 9 замечаний, был подписан заместителем Зудина Сергеем Николаевым. После этого, вновь начались выплаты в пользу ООО «Стройкомсервис», на июнь составившие 5 млн рублей. А все, что было указано в претензии, получается, оказалось забытым.

Сергей Николаев

Что касается строительства забора, то, судя по информации, появившейся в открытых источниках, полиция проверяет заявление Зудина о хищении планируемого к установке ограждения физической защиты стоимостью около 1 млн рублей. 170 металлических конструкций размером почти 2,5 на 2,5 метра якобы бесследно исчезли. Поиск их на территории обслуживаемой ведомственной охраной оборонного предприятия не увенчался успехом.

Примечательно, что недавно в СМИ вновь попали новые скандальные факты о 10-м судоремонтном заводе. Предприятие пыталось продать государству списанный на металлолом плавучий док СПД-76 под видом рабочего дока. По версии прессы, эта сделка также очень напоминает аферу, и не могла быть задумана без ведома гендиректора завода. В «схеме», которую опубликовали СМИ, упоминаются Сергей Кондаков и его супруга Ольга Кондакова, которая является руководителем и учредителем компаний ООО «Продмонтаж профи» и «ССК», а советник президента АО «ОСК» Марина Ялымова называется покровителем Зудина. Судя по всему, это сомнительный проект также заинтересует силовиков.

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