Материалы об инциденте со сломанной рукой журналиста в Санкт-Петербурге переданы в СКР

Первый заместитель министра МВД Александр Горовой отказался комментировать ситуацию с переломом руки журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля. Материалы переданы для проверки в Следственный комитет, сообщил он в ходе прямой трансляции из ЦИК РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с вопросом, проводит ли МВД проверку случившегося на участке для голосования в Санкт-Петербурге, к Горовому обратился журналист «Коммерсанта».

«Еще до получения официальных документов из медицинских учреждений Санкт-Петербурга о степени тяжести и травме той или иной, по отношению к гражданину Френкелю, было принято решение для объективной проверки направить этот материал в Следственный комитет с учетом исключения трактования какой-либо корпоративной солидарности при оценке деятельности нашего сотрудника», – уточнил Горовой.

По его словам, в СКР «будут предоставлены и дополнительные материалы с подобного рода событием, связанные с гражданином Френкелем с 2016 года». «С точки зрения юридической и этической, я не могу сегодня комментировать ход и стадию процесса предварительной проверки нашими коллегами из СКР», – сказал замминистра МВД.

В свою очередь, глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что также отказалась комментировать этот инцидент. «Но вот наш журналист из «Коммерсанта» уже точно все знает. А мы пока не знаем, и не будем», – заметила она.

Как ранее сообщали СМИ, на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля произошел конфликт с полицейскими. Двое сотрудников правоохранительных органов уронили журналиста на пол и сломали ему руку.

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