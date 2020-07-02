На пути к распаду: США рискуют повторить судьбу СССР

Соединенные штаты Америки оказались перед угрозой распада по аналогии с Австро-Венгерской и Российской империями или СССР. Такое мнение, как предаёт корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты-международники на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, замглавы исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов обратил внимание, что массовые волнения и беспорядки в США показывают фундаментальную трансформацию американского общества. «Рождение нового общества происходит через распад старого», – отметил он.

При этом эксперт почеркнул, что главным драйвером этого процесса является изменение демографии. «В 70 годы, когда США отменили свои последние расовые ограничения, на долю белых приходилось 87-88% населения. Это было подавляющее большинство. Прошло всего 50 лет, но сегодня белые составляют 60%. Сокращение на 30% – это фундаментальный сдвиг. Скоро они престанут быть численным большинством, это приведет к появлению нового общества», – прогнозирует Суслов.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко со своей стороны отметил, что речь идет не только о полной трансформации общества, но и угрозе распада государства.

Эксперт пояснил, что в современном обществе сложился необоснованный стереотип о незыблемости нынешней политической карты мира и устоявшихся границах государств. «А между тем, это не так. Рождение новых этносов и смерть старых – перманентный процесс. Всего 150 лет назад не было эстонцев, латышей в их нынешнем качестве. Мы называли их остзейскими немцами или жителями остзейского края. 150 лет назад не было народов Средней Азии в нынешнем понимании. 200 лет назад не было ни мексиканцев, ни бразильцев… А что, если то, что мы наблюдаем в США, это постепенное рождение новых народов?» – обратил внимание Фененко.

По его мнению, если обобщить эти рассуждения, можно обнаружить две основные идеи. «Первая: американцы – это некий новый народ, который складывается на территории США, в который вливаются эмигранты. Это нормальный процесс. Все современные народы, кроме, наверное, японцев, имеют предками много народов. И многие народы растворялись – франков уже нет. Готов, гуннов нет, они растворились в немцах и французах», – отметил он. «И была вторая точка зрения, что нет такого (америкснского) народа, это сугубо политическое понятие», – отметил Фененко, уточнив, что первая идея в итоге оказалась наиболее верной.

«Если посмотреть на итоги – оказалось, что американцы есть. Но традиционный американец– житель восточного побережья США, преимущественно эмигрант с европейскими корнями – ирландскими, английскими, итальянскими, еврейскими, польскими. А вот расовые группы в этот проект практически не вписываются. Даже с калифорнийцами и техасцами посложнее», – констатировал эксперт.

Фененко также отметил, что другие этнические группы, в том числе китайцы, латиноамериканцы, мексиканцы, афроамериканцы, в этот проект так и не вошли, но стали формировать на территории США гетто, в которых сохраняли свои культурные особенности, мировоззрение и даже создавали собственный сленг.

Как считает эксперт, нынешние протесты против расизма имеют под собой более глубокие корни, и могут быть часть процесса формирования нового самосознания. «Посмотрите с какой жёсткостью они крушат памятники американской истории. А что, если они не считают его своим государством? Это свойство этнического самосознания – новый этнический народ обычно отрицает старый народ, который проживает на территории. Если процесс оформится и получит территориальную привязку, то получится что-то подобно истории Австро-Венгрии», – сказал он, отметив, что во многих американских городах есть четкие границы между тем, где живет белое население и «цветное».

По его словам, американские демократы, которые поддерживают нынешние протесты, повторяют ошибки, в том числе, русской интеллигенции 19-го века. «Вспомните опыт Российской империи. Сколько мы не замечали рождение украинского народа, рождение самосознания прибалтийских, закавказских народов? Наша интеллигенция весь 19 век делала вид, что это неопасно, что это надо поддерживать ради борьбы с самодержавием. Аналогия напрашивается с (американскими) демократами», – полагает эксперт.

Согласно его прогнозу, в результате такие серьезные этнополитические процессы могут в среднесрочной перспективе вылиться в «формирование новых крупные этнических единиц на территории США». «У нас был похожий опыт. В Российской империи пробуждалась Финляндия, пробуждалось украинское самосознание, прибалтийское. Затем мы пришли в форму СССР – республик со своей государственностью. И через 70 лет они разошлись. Распад страны никогда не происходит вдруг. Кто нам сказал, что американское общество не повторит этот процесс постепенной трансформации?» – сказал Фененко.

«Это будет далеко необязательно мгновенный распад. Этнические процессы зреют долго – на протяжении полувека, 70 лет. Сначала это изменение в сторону конфедеративного типа устройства с образованием этнических расовых единиц – опыт в Сиэтле мы наблюдали. А затем постепенное движение к ослаблению связей. Не обязательно завтра отделится Техас, но если они сперва примут законы, которые могут не совпадать с федеральными, то это может привести к серьезным последствиям», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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