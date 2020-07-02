Многим регионам сложно обеспечить условия для исполнения закона о школьном питании

Сделать все необходимое для организации бесплатного горячего питания школьников поручил губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании. По его словам, от этого зависит, получит ли регион поддержку федерального центра в виде субсидии. «Чтобы все школы были готовы, и мы вошли в перечень. Это первое. Второе – провести проверку, как организовывалась работа», – заявил он.

Однако в ходе подготовки вскрылся целый набор проблем, решение которых требует серьезных усилий. Основной причиной, поставившей под вопрос готовность края к новому учебному году, назвали 9 школ, здания которых не предусматривают оборудование столовой или пищеблока. Также, по данным Министерства образования, у половины краевых учебных учреждений износ кухонной техники и инвентаря составляет порядка 80%. Кроме того, 342 пищеблока не соответствуют нормативам по площади, 101 работает с превышением проектной вместимости, а еще 50 недостаточно технически оснащены.

С подобными и другими проблемами столкнулись многие российские регионы. «Последнее масштабное переоснащение школьных столовых было в 2008-2011 годах. До сих пор в России есть 465 школ, где пищеблоки нужно создавать с нуля», – обозначил ситуацию президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов. В частности, в Красноярском крае 27 из 1057 школ – малокомплектные, то есть такие, где по 10-15 или даже по 2-3 учащихся. В таких учреждениях попросту нецелесообразно иметь отдельные пищеблоки или ставить новое оборудование в тех, что имеются. При этом именно из-за них часть субъектов, имеющих право на государственную субсидию, не могут ее получить, так как не в состоянии обеспечить 100% готовность региона.

В Алтайском крае для оборудования пищеблоков в малокомплектных школах требуется 11 млн рублей, а всего на модернизацию столовых в регионе нужно около 700 млн рублей.

Есть и другие нюансы. Например, в Петербурге регулярно жалуются на недобросовестных поставщиков, вступающих в картельные сговоры и поставляющих в школы просрочку и фальсификат. Это значит, что даже при всей готовности столовых и пищеблоков не факт, что дети будут получать качественное, соответствующее новым стандартам питание.

По официальным данным, сегодня в России чуть больше 40 тысяч школ, в них обучается 6,8 млн младшеклассников. С началом учебного года их станет еще больше. Внедрение закона, обязывающего кормить учеников начальных классов, рассчитано на 3 года, при этом 68 регионов изъявили желание начать уже с сентября 2020. Одни из самых высоких показателей готовности отмечены в Башкирии, где горячим питанием охвачено около 95% школьников. В Москве учащиеся 1-4 классов уже несколько лет получают питание за счет бюджета. Большинству же регионов придется проделать масштабную работу, чтобы выйти на необходимый уровень. В любом случае, заверяют чиновники и законодатели, эту работу нельзя останавливать, все маленькие россияне должны получать качественное и сбалансированное питание в школе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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