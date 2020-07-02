Безальтернативные выборы: новый президент США ужесточит санкции против России

Вне зависимости от того, кто выиграет выборы президента США, Россию ждет новый виток санкций. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Выступая на пресс-конференции в Москве, эксперт подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от глобального лидерства – для Штатов это было бы равносильно падению Римской империи.

Комментируя массовые бунты в США, эксперт отметил, что американское общество расколото по политическому, по ценностно-культурному принципу, что еще больше обостряет политическую борьбу за пост президента страны. «Это началось не с Трампа, а с Обамы. Президентство Трампа – во многом результат президентства Обамы. Вне зависимости от итогов ноябрьских выборов, раскол продолжится. Кто бы ни победил в ноябре, он будет президентом половины Америки, а не всей. Другая часть Америки будет считать избранного президента нелегитимным, как сейчас демократы считают нелегитимным Трампа», – считает Суслов.

По его оценке, политическая система США будет оставаться в ситуации ступора. «Все прелести, которые мы наблюдаем сегодня с правительственными шатдаунами (приостановкой работы), с возможностью непринятия бюджета и так далее, все это будет продолжаться», – уверен он.

Суслов также отметил, что нынешние протесты усугубили раскол между республиканцами и демократами. «Протесты сдвигают демократический электорат все больше влево. А республиканский электорат склоняется все больше вправо. Обратите внимание, ни один республиканский политик не принял участие и не поддержал открыто и публично протесты. Республиканское население сморит на это со страхом и негодованием», – отметил он.

При этом Суслов выразил уверенность, что внутриполитический кризис, который проявляется в расовых проблемах, сейчас решается абсолютно недальновидно и «коленопреклонение» только усугубляет ситуацию. «Расовые проблемы в США, безусловно, не будут решены. Я считаю, что протесты, которые происходят – коленопреклонение, переименование улиц, снос памятников – лишь обостряют расовые противоречия. Невозможно обеспечить интеграцию меньшинства в большинство через самоуничижение», – сказал он.

Эксперт пояснил, что за 60 лет после отмены расовой сегрегации черное население так и не интегрировалось в американское общество. «Оно требовало для себя отдельного положения, особого, привилегированного. После этих протестов оно будет требовать этого еще больше. Это расползание общества на несколько субкультур и несколько стран», – считает он.

Наравне с этим Суслов также отметил, что выборы также не способны изменить и внешнюю политику Вашингтона. «Единственной политикой, которую они будут проводить вне зависимости от исходов выборов в отношении стран, которые не принимают их лидерство – политика сдерживания и конфронтации. В условиях внутренней поляризации сдерживание России и Китая – единственный вопросы, по которым республиканцы и демократы соглашаются. Частично не соглашаются по методам, но полностью соглашаются по смыслам и целям», – констатировал эксперт.

По его мнению, перспективы налаживания отношений между Россией и США не прослеживаются. «Принятие новых санкций неизбежно. Как до выборов, так и после – вне зависимости от исхода. Если победит Трамп – ничего не изменится. Если победит Джо Байден – станет несколько хуже, потому что добавится идеологический фактор в отношении России. Байден и его администрация будут говорить о преступности российского внутриполитического режима, санкционная политика ужесточится», – прогнозирует Суслов.

«Некоторые наблюдатели говорят, что с Байденом России будет легче договориться по контролю над вооружением. Но я так не считаю, потому что его администрация будет предлагать сократить стратегическое ядерное оружие, тактическое ядерное оружие диспропорционально – без учета тех неявных факторов, которые влияют на стабильность -без ограничений по кибербезопасности, без возврата к ДРСМД», – отметил Суслов.

При этом он уточнил, что все это обусловлено тем, что Белый дом не готов смириться с изменением мировой конъюнктуры. «Внешнеполитический кризис заключается в том, что глобальное лидерство США невозможно. Все большее число стран выступают против этого лидерства. Но принять роль только одного из центров силы многополярного мира Соединенные штаты не готовы – это противоречит их истории, их идеологии. Сама постановка такого вопроса для них – разрушение американского миропорядка, нечто аналогическое падению Римской империи и погружению международных отношений в новые темные века», – заключил Суслов.

Москва, Мария Вяткина

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