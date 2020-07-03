Сотрудники ФБК Соболь и Албуров заплатят 4,7 млн рублей ГУ МВД Москвы за работу полиции на акции протеста

Симоновский суд Москвы решил взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей за организацию несогласованного митинга 3 августа 2019 года. Деньги должны быть выплачены полиции Москвы за внеурочную работу – на акции было жестко задержано около тысячи человек.

ГУ МВД Москвы подало иск к сотрудникам ФБК в Симоновский районный суд столицы. Требования были удовлетворены частично. Суд признал Соболь и Албурова организаторами несанкционированной акции 3 августа, ради которой полиции пришлось внеурочно вызвать на работу 3 026 сотрудников. В целом в центре столицы в тот день работало 5 326 сотрудников и 3801 единица транспорта. Дополнительные расходы полиции в сумме 4,7 млн рублей теперь должны оплатить Соболь и Албуров, передает ТАСС.

Примечательно, что столичное ГУ МВД направляло в суд два иска, ответчиками по первому были политик Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов, а также экс-кандидаты в Мосгордуму Владимир Милов, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Александр Соловьеву, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанов.

Несанкционированный митинг 3 августа стал одной из серии летних акций протеста против недопуска кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. При разгоне протестующих 3 августа по информации самой полиции было задержано около 600 человек, по данным ОВД-Инфо – больше тысячи.

При этом оппозиция 23 июля подавала заявку в мэрию Москвы на митинг 3 августа на Лубянке, однако получила отказ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.07.20

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