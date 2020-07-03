Глава парламента Ливии обсудил со спикером Совета Федерации нелегитимность ПНС на встрече в Москве

В российской столице прошли переговоры спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха. На встрече обсуждалась проблема разрешения ливийского кризиса. Матвиенко заверила Салеха, что Москва не отступила от прежней позиции по поводу урегулирования конфликта в североафриканской республике исключительно путем переговоров противоборствующих сторон.

Также спикер Совета Федерации добавила, что Москва не видит альтернатив данному варианту, и подчеркнула единство взглядов России и законной власти Ливии на текущую ситуацию. Глава Палаты представителей в свою очередь поблагодарил РФ за поддержку и поделился информацией о нынешней обстановке в североафриканском государстве.

Салех особо подчеркнул, что провозгласившее себя властью так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии давно не имеет легитимного статуса, утраченного согласно Схиратским соглашениям от 2015 года несколько лет назад. Тем не менее, международное сообщество стоит на стороне самопровозглашенной триполитанской власти, признавая ее законность. Вышеуказанные соглашения наделяли ПНС властью на один год с возможностью пролонгации полномочий на аналогичный срок.

Глава Палаты представителей Ливии также напомнил, что ПНС не участвовало в процедуре принятия конституционной присяги и дважды было отвергнуто Палатой представителей. Но функционеры ПНС не обращают на это внимания и продолжают настаивать на собственной легитимности, прикрываясь внешней поддержкой. В результате страна погрузилась в хаос гражданского противостояния.

Агила Салех отметил, что в Схиратских соглашениях есть положения, регламентирующие вывод вооруженных группировок с территории Ливии и осуждающие терроризм. До сих пор эти пункты не выполнены. ПНС эксплуатирует бандформирования в своих интересах, используя их в качестве ударной силы. Взамен эти банды диктуют триполитанским боевикам свои условия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.07.20

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