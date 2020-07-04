Россияне поддержали мирные инициативы главы Палаты представителей Ливии

Сегодня, 4 июля, жители российской столицы собрались около гостиницы «Аврора», чтобы встретить председателя Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

Москвичи ожидали спикера у входа в отель с плакатами с поддерживающими лозунгами, чтобы почтить важного гостя из Ливии: «Агила Салех, спасибо за правду!», «Свободная страна, свободная Ливия», «Ливия, мир, правда», «Нет – террору, да – свободе! Ливия, мы с тобой».

Россияне устроили теплый прием Салеху, встретив его аплодисментами. Представитель единственной законной власти в Ливии был приятно удивлён и благодарен за дружелюбие и поддержку, оказанную российскими активистами.

Москва, Светлана Антонова

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