«Будет облачно, тоскливо, дождливо»: Гидрометцентр РФ предупредил о похолодании в Москве

В Москву к середине недели придет похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха понизится на 7-8 °.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жители северо-запада столицы почувствуют похолодание уже во второй половине среды. «Будет облачно, тоскливо, дождливо», – цитирует его ТАСС.

По данным метеорологов, сегодня в столице ожидается 28-30°, переменная облачность, без осадков. Во вторник, 7 июля, 30-32°, местами возможен кратковременный дождь, гроза.

В среду, 8 июля, столбик термометра будет держаться на отметках 29-31°. В столице облачно с прояснениями, возможен дождь и гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

В четверг, 9 июля, температура опустится до 22-27°, а в пятницу, 10 июля, ожидается 20-25° и дождь.

Согласно прогнозу синоптиков, к выходным погода наладится. Уже в субботу выглянет солнце, температура поднимется до 24-29°, осадков не ожидается. В воскресенье, 12 июля, в Москве облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до 31°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.20

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