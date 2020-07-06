В ЕСПЧ подана жалоба на видеосистему распознавания лиц в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба на московскую систему распознавания лиц. Заявителями выступили оппозиционный политик Владимир Милов и активистка Алена Попова. Истцы считают, что столичная технология нарушает сразу пять статей Европейской конвенции прав человека, поскольку собирать такие данные можно только с согласия граждан.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилла Коротеева, речь идет о статье 9 – уважение частной жизни, статье 11 – право на свободу собраний и объединений, статью 14 – запрет дискриминации и статью 15 об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях.

Алена Попова считает, что в ее отношении московская система распознавания лиц была применена незаконно, когда суд оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у Госдумы, проведенной весной 2018 года. С 2019 года активистка оспаривала законность работы системы в московских судах – так, она просила запретить применение в городе технологии видеоидентификации лиц, признать незаконными действия к МВД, департамента информационных технологий столицы и управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, и удалить ее биометрические данные из информационной базы.

В ноябре 2019 ей отказал Савеловский суд, затем Мосгорсуд отказался удовлетворять ее апелляцию. Судьи сочли, что видеоизображения граждан не являются биометрическими персональными данными – в самой системе не происходит идентификации, поскольку она не содержит базы данных. Изображения сравниваются с фотографиями, которые есть у полиции, а совпадения происходят с вероятностью 65%. При этом сам департамент информационных технологий не получает персональных данных горожан.

После этого Попова и Милов направили иск в Тверской суд к ГУ МВД столицы и департаменту, также потребовав запретить работу системы в Москве. Однако в марте суд прекратил дело по иску. 18 июня Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Технология распознавания лиц в «Городской системе видеонаблюдения» Москвы действует с 2017 года. При этом за рубежом отношение к таким разработкам неоднозначное: так, Microsoft, IBM и Amazon публично объявили, что приостанавливают работу в этой сфере, и отказались передавать системы полиции до появления полного и четкого законодательного регулирования в этой сфере.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

Суточная прибавка новых пациентов с Covid-19 в РФ пошла на спад. / ФСБ изъяла 55 кг «синтетики». / «Будет облачно, тоскливо, дождливо»: Гидрометцентр РФ предупредил о похолодании в Москве. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»