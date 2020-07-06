Нарушение свободы выражения мнения: приговор журналистке Светлане Прокопьевой потребовали отменить

Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой должен быть отменен, а те, кто вел ее уголовное дело – наказаны. С таким заявлением выступило бюро партии «Яблоко». «Несмотря на то, что приговор не связан с лишением свободы, мы расцениваем его как незаконный и несправедливый и безусловно подлежащий отмене», – говорится в документе, опубликованном на партийном сайте.

Как считает «Яблоко», обвинительный приговор Прокопьевой основан на сфабрикованном деле и фактически уничтожает в России конституционное право на свободу выражения мнений. Экспертное заключение было выполнено людьми, «не являющимися специалистами в данном вопросе, и не имеет отношения к Хакасскому государственному университету, которому оно заказывалось следствием и от имени которого оно якобы представлено», подчеркнули в партии. При этом суд проигнорировал действительно экспертные заключения.

По оценке «Яблока», в мнении Прокопьевой нет никакого «оправдания терроризма». Партия расценивает приговор как уничтожающий в России конституционную свободу выражения мнений, потому что по такой логике любое мнение, не нравящееся власти, можно на основе ангажированных «экспертных заключений» выдать за являющееся основанием для уголовного наказания», – подчеркнули в бюро партии.

«Яблоко» потребовало отменить приговор Прокопьевой, прекратить ее преследование и наказать тех, кто фабриковал ее «дело» и готовил «ангажированные» «экспертные заключения».

Журналистка Светлана Прокофьева была обвинена в оправдании терроризма после того, как в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказала свое мнение о причинах возникновения ситуации с 17-летним подростком, который активировал взрывное устройство в приемной ФСБ, и погиб сам. Прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы и запрет заниматься журналистикой на четыре года.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд в Псковском областном суде вынес приговор, признав журналистку виновной. Прокопьевой назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Как передает «Интерфакс», защита уже объявила, что будет обжаловать приговор, добиваясь полного оправдания.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

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