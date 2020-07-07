«Некоторые были сильно напуганы»: как Москва встречает прилетевших из Европы россиян

Россияне, возвращающиеся из Европы, по-прежнему сталкиваются в России с жесткими карантинными мерами, которые зачастую становятся неоправданными, абсурдными и опасными для здоровья в условиях угрозы распространения коронавируса. Об одном из таких инцидентов сообщил корреспонденту РИА «Новый День» пассажир Денис Р. (имя мужчины изменено по его просьбе), прилетевший в Россию с семьей 4 июня из Голландии.

«Сам полет, организация со стороны МИДа – все было отлично. Приключения начались на выходе из самолета», – отметил он. После обследования тепловизором и прохождения паспортного контроля всех пассажиров рейса заставили подписать два документа. «Сначала мы попали за стойку, где нас должны были зарегистрировать по адресам, где мы будем проводить свой карантин. Плюс, мы расписались в документе о самоизоляции на 14 дней и ответственности за нарушение самоизоляции», -уточнил он.

В аэропорту после такого оформления документов россиян стали распределять по автобусам. «Нас проинформировали, что мы обязаны проследовать общим автобусом, встретить нас никому нельзя. Мы подписали бумагу от правительства Московской области, что едем по такому-то адресу. Причем всех просят объяснить, почему именно этот адрес, предъявить доказательство – прописку, документ о собственности или еще что-то. Если место прописки в другом регионе, человек отправляется в обсерватор на две недели», – сообщил мужчина.

Он отметил, что больше всего странностей, которые по сути нарушают все карантинные меры, произошло при транспортировке. «Нам сказали, что в автобусе будет 5-6 человек, все распределены, никаких проблем не будет. Оказалось, что автобус – маршрутка, который выглядит так, как будто днем используется как общественный транспорт», – сказал он и добавил, что микроавтобус был рассчитан на 12 мест, но с учетом социальной дистанции пассажиров, естественно, должно быть меньше. «Время уже к двум часам ночи. Нас туда загрузили, сначала было две семьи – женщина с двумя детьми и нас четверо. Потом автобус забили полностью, один человек даже стоял. Ремней безопасности, не было. Нас начинают везти, оказалось, что адресов набралось 6 или 7 – все с разных концов Москвы, никакой группировки по районам в итоге не было. Сказали, как поедем, так поедем», – рассказал Денис.

«Мы могли просто на заднем сидении проехать на своей машине и контактировать только с бабушкой, а тут только пока мы дошли до автобуса, мы контактировали с людьми, водитель автобуса без маски и других средств защиты, плюс пассажиры…» – возмущенно уточнил он.

Самым неприятным, по его словам, оказалась дорога из аэропорта домой. «Водитель оказался настоящим «профессионалом». Как только мы выехали, он остановился прямо на дороге, высадил девушку, которая пересела в другую машину. Насколько я понял, она была из Нижнего Новгорода, ей грозил обсерватор…. Какой смысл в этом всем, если это происходит вот так»?!» – возмутился мужчина.

«После этого водитель повез нас в Санкт-Петербург – ошибся дорогой. Так мы потеряли где-то час. Время подходило к трем часам ночи, а мы еще даже к Москве не подъехали. Все начинают нервничать – непонятно, когда все попадут по своим адресам. У нас дети маленькие, хотят спать», – рассказал Денис.

Более того, во время поездки водитель в один момент остановил маршрутку и просто вышел из машины. «Обстановка была очень напряжённая, водитель в тумане гонит автобус без ремней безопасности, без детских кресел и прочего. Видимость метров 50, а он в тумане останавливается, ничего не говорит и выходит. Видимо, отходил в туалет, но при этом оставил автобус посреди скоростной трассы. Мы все сидели в шоке. Некоторые были довольно сильно напуганы происходящим», – сказал он.

В результате все меры безопасности в Москве на деле оказались фарсом и даже могут иметь обратный эффект. «Если такие меры устанавливаются, предоставляется автобус, то либо все это должно быть по-хорошему организовано, либо людям нужно какую-то опцию предложить, возможность взять такси, например. Иначе получается смертельный номер с непонятным водителем и кучей точек заражения», – считает Денис.

Вместе с тем проверка за соблюдением карантина, судя по всему, весьма формальна. «Скачивать специальное отслеживающее приложение не заставляли. По телефону никто не звонил, не проверял. Вечером 6 июня приходил участковый, пообщался через дверь и взял российский номер телефона для связи. Я слышал, что могут отслеживать по геопозиции, но не очень понимаю, почему это законно», – сказал он.

В компании «Мострансавто», которая организовала перевозку из аэропорта, комментировать РИА «Новый День» произошедшее отказались. В пресс-службе порекомендовали со всеми вопросами обратиться в министерство транспорта. Дозвониться до пресс-службы минтраса корреспонденту издания так и не удалось.

Напомним, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты – по поручению правительства. По официальным данным МИД РФ, с 18 марта по 6 июля 2020 года в Россию вернулось более 261 тысяч соотечественников.

Как сообщал «Новый День», действия столичных и подмосковных властей в период ограничительных мер вызывало массовое недовольство. По оценкам самих граждан и ряда экспертов, антикоронавирусная кампания в большей степени работала и работает не на защиту граждан, а на взимание штрафов и ограничение свободы.

Москва, Мария Вяткина

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