Команда из Москвы вышла в национальный финал престижного международного конкурса управленцев

Команда из суперфиналистов всероссийского конкурса «Лидеры России-2020» в составе Андрей Облов (Mail.ru Group), Иван Ефремов (Министерство науки и высшего образования РФ), Владислав Жданов (ОАО РЖД) и Заур Мамедьяров (ИМЭМО РАН) победив в отборочных этапах вышла в национальный финал международного чемпионата управленцев Global Management Challenge.Global Management Challenge – крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. Чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

Международный чемпионат Global Management Challenge проводится с 1980 года и является одним из самых престижных международных конкурсов менеджмента в мире. В России этапы чемпионата проводятся с 2006 года под патронажем РАНХиГС, а с 2011 в качестве со-организатора конкурса выступает и Агентство стратегических инициатив.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.07.20

«Ситуация взрывоопасная»: разочарование властью и реформой Конституции осенью может достигнуть точки невозврата. / Полиция задержала москвичей, протестующих против стройки по реновации. / Около здания ФСБ задержаны семь журналистов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»