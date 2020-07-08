Военные самолеты Объединенных Арабских Эмиратов атаковали ливийскую авиабазу Аль-Ватыя

Самолеты Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), взлетевшие с египетской территории, нанесли удары по авиабазе Аль-Ватыя в Ливии ночью с 4 на 5 июня.

По некоторым данным, были уничтожены три ЗРК MIM-23 Hawk производства Турции и украинские средства РЭБ и РЛС. Турецкие СМИ передавали слова представителя Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что базу атаковали самолеты Mirage 2000-9. Замминистра обороны ПНС заявил, что военная техника Ливийской национальной армии (ЛНА) не способна выполнить такие маневры.

Неким подтверждением действий со стороны ОАЭ стала публикация политолога ОАЭ Абдулхалика Абдуллы, в которой он поблагодарил Эмираты за «серьезный урок» туркам. Позже материал был удален. В соцсети Twitter появились сообщения, что главнокомандующий (ЛНА) Халифа Хафтар после авиаударов вылетел в ОАЭ.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 08.07.20

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