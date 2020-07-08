Штормовое предупреждение в Москве: столицу ждет гроза, град и шквалистый ветер

В Москве сегодня до конца суток объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ожидается гроза, град, в результате которых может выпасть до 20 мм осадков, и порывистый ветер до 18-20 метров в секунду.

В ведомстве советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. На улице лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.

Как сообщал «Новый День», по прогнозу Гидрометцентра в Москве до конца рабочей недели будет дождливая погода. В четверг, 9 июля, температура опустится до 22-27°, а в пятницу, 10 июля, ожидается 20-25° и дождь.

Как отмечают синоптики, к выходным погода наладится. Уже в субботу выглянет солнце, температура поднимется до 24-29°, осадков не ожидается. В воскресенье, 12 июля, в Москве облачно, без осадков. Столбик термометра поднимется до 31°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.20

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