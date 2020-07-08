«Если гражданин захочет напиться…» Госдума решила помочь правительству легализовать «алкоярмарки»

Госдума вернет в Россию винодельческие ярмарки, разрешив на них и рекламу алкогольной продукции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла сегодня в первом чтении, хотя инициатива правительства РФ вызвала неоднозначную реакцию депутатов. Представители ЛДПР усмотрели в этой инициативе угрозу спаивания населения.

Представляя документ в Госдуме, заместитель министра промышленности Виктор Евтухов пояснил, предложенные меры помогут организовать ярмарки для продвижения винодельческой продукции из стран Евразийского экономического союза. Думский комитет по экономической политике поддержал инициативу. По словам представителя комитета Андрея Ветлужских, розничная продажа, реклама и дегустация алкогольной продукции на ярмарках является «логичным шагом по продвижению темы развития российского и стран ЕврАзЭс виноделия и виноградарства». Помимо специализированных ярмарок, продажа, реклама и дегустация такой продукции будут разрешены на выставках пищевой продукции и общественного питания. Винодельческие ярмарки ограничат в проведении 14 днями, заверил Ветлужских.

Однако думской оппозиции идея «алкоярмарок» не понравилась. Депутат от либерал-демократов Антон Морозов заявил, что «ЛДПР принципиально против алкоголизации населения». «Когда мы откроем дополнительные возможности рекламы и продажи алкогольной продукции, мы расширим аудиторию людей, которые будут потреблять эти напитки. Какая в этом необходимость?» – спросил парламентарий, отметив, что в развитых странах алкоголь продают в специализированных магазинах, в которые закрыт доступ детей и подростков. «А если мы будем это на ярмарках продвигать, то это будет только усугублять существующую проблему алкоголизма в России», – подчеркнул он.

«Я не считаю, что у нас есть глобальная проблема алкоголизма в России, – заявил в ответ Евтухов. – Есть разные экспертные мнения. Но наша страна далеко не на первом месте по употреблению алкогольной продукции. Тем более, мы говорим исключительно о вине, и исключительно производства ЕврАзЭс». Россия находится «даже не в первой двадцатке по потреблению алкогольной продукции», заверил он, отказавшись при этом называть страны, которые опередили РФ в этом рейтинге.

Продажа алкоголя в России разрешена, однако местные виноделы испытывают большие проблемы при конкуренции с импортными товарами. «Сегодня если российский гражданин захочет, я извиняюсь, напиться, он может приобрести алкогольную продукцию в любом количестве и любом месте», – сказал чиновник.

Как часто будут проходить такие двухнедельные ярмарки Минпромторг не знает, поскольку это компетенция региональных властей, заявил Евтухов.

«Единороссы» заявили, что одобряют законопроект, который поддерживает отечественного производителя. Депутат Альфия Когогина сообщила, что «культура пития не имеет ничего общего с алкоголизмом, это противоположные понятия».

В первом чтении законопроект получил 303 депутатских голоса «за», 32 «против» и один парламентарий воздержался.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.07.20

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