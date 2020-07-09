В Москве началась массовая забастовка курьеров Delivery Club

В Москве курьеры сервиса доставки Delivery Club пришли к офису владельца службы Mail.Ru Group, чтобы потребовать выплаты долгов по зарплате и соблюдения своих трудовых прав. Возмущенные работники объединились в профсоюз «Курьер». На место приехали депутат Государственной думы Олег Шеин и депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Прямую трансляцию на популярном видеохостинге с места событий ведет канал «Sotavision». У входа на территорию офиса дежурят сотрудники правоохранительных органов, они регулярно предлагают гражданам «проходить, не мешать проходу других граждан». Сами курьеры говорят, что им задерживают зарплату и часто штрафуют – к примеру, финансовые наказания следуют за невыход на смену, отказ принимать заказ. «Невыход на смену – три тысячи рублей», – рассказывает один из мужчин.

За месяц карантина, работая без выходных с 8 утра до 12 ночи, он заработал 74 тысячи рублей. «Вы понимаете, сколько это часов в неделю? Без выходных, – подчеркивает куррьер. – Курьеры работают на износ, чтобы деньги заработать. И приходится еще больше работать, чтоб штрафы отработать».

Другой жалуется, что разругался с женой, потому что из-за задержек зарплаты им нечем кормить двухлетнюю дочь. Некоторым из участников встречи негде ночевать, потому что нет денег на аренду жилья. «В парке живем. Если денег нет, никто не будет в квартиру пускать. Пятнадцать дней уже. В парке у метро Сходненская», – говорит мужчина в черной кепке, представившийся Сайдулло. «Посредники нам не платят. Два месяца, ни копейки не платят. Должны больше 100 тысяч», – сообщает он.

Курьеры трудятся по договорам оказания услуг, юридически не являясь работниками сервиса, говорят участники встречи. Им не положены отпуска, оплата больничных и другие социальные гарантии.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин пообещал направить необходимые запросы в надзорные органы.

«К нам присоединяются курьеры из других организаций. Всем, кто обращается к нам, мы стараемся помогать. Наш профсоюз защищает права работников курьерской доставки», – объясняют двое мужчин, сообщивших, что они представляют профсоюз «Курьер».

По информации «Sotavision», с 10 июля курьеры отказались выходить на работу до полной выплаты долгов по зарплате.

Сегодня утром «Delivery Club» на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «повторно оплатил работу курьеров, чтобы погасить их долги по заработной плате», возложив вину за задержку на логистическую компанию. «Это 326 курьеров. Все они работали через одну логистическую компанию – ООО «Амароли». Подрядчик задержал выплаты, несмотря на то, что Delivery Club рассчитывался с ним своевременно и в полном объеме. Для решения проблемы курьеров Delivery Club повторно перевел подрядчику деньги для погашения долгов», – говорится в сообщении.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.07.20

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