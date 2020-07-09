Политолог о «деле Фургала»: он пытался доказать лояльность, но к «своим» система более жестока

Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала показывает, что нынешняя система более жестока к «своим», чем к «чужим». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов.

«Эта система может быть более жестока к своим, чем к чужим. Вот либерального режиссера можно отпустить, несмотря на то, что он украл деньги, а губернатор – свой, с ним можно беспощадно», – сказал эксперт.

Старовойтов пояснил, что ЛДПР считается оппозиционной партией только формально, а по факту таковой не является. «Он (Фургал) – часть системы, действующий губернатор. Оппозиционность в чем-то должна выражаться. Он что, выступал с заявлениями, в Москву налоги не отправлял? Не было никаких признаков. Более того, зная свою ущербность и то, что он не любим в системе, он пытался доказать лояльность», – подчеркнул политолог.

По его оценке, говорить о «закручивании гаек» преждевременно. В этой связи Старовойтов обратил внимание, что в России с определенной периодичностью происходят аресты высокопоставленных чиновников или политиков. «Мы пытаемся видеть симптомы там, где их нет», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в причастности к убийствам нескольких предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. По версии следствия, политик был организатором преступлений.

Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Он баллотировался от ЛДПР и во втором туре обошел действующего губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта, набрав почти 70% голосов.

Москва, Мария Вяткина

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