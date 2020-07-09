Рассмотрение на Западе дела «Тольяттиазота» грозит дать новый повод для санкций

Недавно отделившаяся от Евросоюза Великобритания делает первые самостоятельные шаги во внешней политике. Одним из них стали очередные, но уже отдельные от ЕС санкции в отношении России. А точнее – ее высокопоставленных и не очень граждан, так или иначе имеющих отношение к печально известному делу Сергея Магнитского. Аудитор давно уже умер в российской тюрьме, но дело его живет и отравляет отношения России и Запада.

В опубликованном в начале июля санкционном списке – 25 россиян. В их числе – глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Виктор Гринь, бывший замглавы МВД РФ Алексей Аничин и судья, продлевавший арест Сергею Магнитскому, Алексей Криворучко. В списки также попали другие судьи, следователи, бывшие руководители СИЗО «Бутырка» и прочие лица, которых Великобритания считает причастными к «одному из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека».

Все это говорит о том, что Запад (и Великобритания как один из его ярких представителей) продолжает политику конфронтации с Москвой. Дело Магнитского, конфликт на Донбассе, строительство «Северного потока-2», отравление Литвиненко и Скрипалей, допинговый скандал, даже выдуманное «вмешательство в американские выборы» – для ослабления России путем новых санкций используется все, был бы повод. При этом сейчас назревает новый международный скандал с далеко идущими последствиями, в центре которого – владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин.

Десятилетняя война

Речь идет о десятилетнем корпоративном конфликте между акционерами «Тольяттиазота». Борьбу за контроль над одним из крупнейших производителей аммиака в мире против основных акционеров ведет «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина, которому принадлежит небольшая доля в «ТОАЗе». Идет она с переменным успехом, и грозит перерасти в международный скандал с санкциями, оттоком инвесторов и другими вытекающими последствиями.

На протяжении многих лет Мазепин тщетно пытается взять ТОАЗ под свой контроль. За эти годы с подачи подконтрольного ему «Уралхима» в отношении бывшего руководства завода и их партнеров было возбуждено несколько уголовных дел. Это – привычная для России практика, когда надо сделать противников сговорчивее. Одно из таких дел даже удалось довести до обвинительного приговора – в июле прошлого года Комсомольский суд г.Тольятти приговорил бывших руководителей ТОАЗа к 8-9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

По версии следствия, с предприятия якобы похитили всю продукцию за несколько лет стоимостью десятки миллиардов рублей. Несмотря на абсурдность подобных обвинений, судья Андрей Кириллов старательно довел их до приговора. Впрочем, вердикт самого гуманного суда в мире пришлось выносить заочно – все фигуранты к тому моменту благоразумно покинули Россию, явно понимая, чем может все закончится.

Не особо надеясь на российское правосудие, акционеры Тольяттинского завода начали свою собственную тяжбу с «Уралхимом» в Высоком суде Ирландии. Процесс неспешно течет уже четыре года, и складывается не в пользу господина Мазепина. На данный момент ирландский суд запретил «Уралхиму» предпринимать какие-либо действия, направленные на отчуждение акций ПАО «Тольяттиазот» у других акционеров предприятия.

Более того, недавно в СМИ появились документы, свидетельствующие о желании юристов основных акционеров «ТОАЗа» развить успех в зарубежных судах. Из них следует, что у западного правосудия сложилось вполне определенное представление о том, кто и какую роль играет в этом эпичном споре хозяйствующих субъектов.

Например, Интерпол при запросе арестовать и экстрадировать подозреваемых российским следствием акционеров «ТОАЗа» расценил дело как «политически мотивированное». И отказался принимать в нем участие на стороне Мазепина, сняв красный цвет с карточек экс- руководителей «Тольяттиазота».

В свою очередь, суд Британских Виргинских островов также отказался предоставить по запросу Российской Федерации документы в рамках дела «ТОАЗа» в российском суде. При этом отмечалось, что «Тольяттиазот» может подвергаться попытке рейдерского захвата со стороны «Уралхима».

Наконец, судья Главного магистрата Англии и Уэльса при рассмотрении запроса РФ в Соединенное Королевство на экстрадицию бывшего гендиректора ТОАЗ Евгения Королева говорила о господине Мазепина, как о «корпоративном рейдере». По ее мнению, возбужденное с подачи «Уралхима» уголовное дело в отношении бывших руководителей ТОАЗа является «ложью от начала и до конца».

Американский суд и разоренные российские города

Согласно утекшим в прессу документам, юристы Махлаев (бывших руководителей ТОАЗа) намерены добиваться правды в западных судах. И в связи с этим планируют перенести дело о попытке захвата «ТОАЗа» в суды США. Там дело могут вести по Закону о рэкетированных и коррумпированных организациях, который предполагает компенсацию ущерба в тройном размере, но главное – солидарную ответственность всех, кто принимал участие в преступлении.

Если вина «Уралхима» и его владельца в попытке рейдерского захвата ТОАЗа будет доказана, то за участие в «преступном сообществе» накажут по цепочке очень и очень многих. Потенциальными участниками очередного санкционного списка могут стать судья Комсомольского суда г.Тольятти Андрей Кириллов, генерал-майор Следственного Комитета Туманов, «штампующий» дела против «ТОАЗа», и многие другие.

Однако персональные санкции – не самое тяжелое из последствий. Будет намного хуже, если под санкции попадет сам «Уралхим». Соблазн перекроить рынки в свою пользу за счет России у Запада есть всегда. Тот же «Северный Поток-2» американцы «давят» санкциями в интересах своего сжиженного природного газа (СПГ), который они хотели бы поставлять в Европу не только своим маленьким послушным вассалам типа Польши, но и немцам.

Санкции против «Уралхима» больно ударят по экономике страны, и нанесут сокрушительный удар в регионах его присутствия, где предприятия Мазепина в буквальном смысле градообразующие. Огромное количество людей в Березниках и Кирове, Воскресенске, а возможно – и в Тольятти может остаться без работы и средств к существованию. Пока все идет к этому.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 09.07.20

Собянин объявил об отмене масочного режима на улицах. / Политолог о «деле Фургала»: он пытался доказать лояльность, но к «своим» система более жестока. / В Москве началась массовая забастовка курьеров Delivery Club. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»