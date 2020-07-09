Ответом на атаку в отношении RT станут меры по запрету деятельности литовских компаний в РФ

Комиссия по радио и телевидению парламента Литвы заявила, что прекращает ретрансляцию пяти передач RT. Позже выяснилось, что запрещенные программы связаны с Дмитрием Киселевым, против которого были введены санкции. По словам депутата Алексея Чепы, Госдума уже призвала принять ответные меры.

Депутат Евгений Марченко со своей стороны отметил, что власти Литвы принимают в штыки все, что связано с Россией. По мнению политика, нынешний запрет – это явный акт русофобии со стороны литовцев, поэтому Россия должна принять жесткие меры. Например, полностью запретить деятельность литовского бизнеса и заблокировать счета литовских компаний в российских банках.

«Сейчас литовские предприниматели активно выводят заработанные в так ненавидимой ими России деньги. Этого больше быть не должно. Только ударив по ним жесткими экономическими мерами, мы сможем заставить их очнуться», – подчеркнул Марченко.

Марченко не первый, кто предлагает ввести санкции против литовских бизнесменов. В свое время депутат Госдумы Виталий Милонов уже выдвигал идею ввести ограничения в ответ на антироссийскую деятельность Литвы.

Ранее в беседе с журналистами «РИА Новости» Милонов предложил ввести для литовских бизнесменов специальные пошлины на банковские переводы и дополнительные налоги. Однако Милонов предлагал лишь ограничить работу прибалтийского бизнеса, тогда как Марченко предлагает полностью блокировать деятельность литовского бизнеса на территории России. Если власти Литвы не изменят свою политику, санкции могут стать реальностью.

Москва, Светлана Антонова

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