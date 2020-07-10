Афера на 700 млн: завершено расследование уголовного дела о хищении алмазов «АЛРОСА»

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о хищении алмазов «АЛРОСА» на сумму свыше 700 млн рублей. Фигурантами стали сотрудница филиала компании «ЕСО «АЛРОСА» Елена Канунникова, гражданин Грузии Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский и Евгений Богомолов, которые, по версии следствия, похищали драгоценные камни, а затем незаконно сбывали их.

По данным ведомства, преступления были совершены в 2016-2019 годах. В июне 2019 года фигуранты были задержаны с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 700 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере») и ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот природных драгоценных камней»).

В ходе следствия у фигурантов обнаружены и изъяты 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 млн рублей. Также арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, а также имущество на общую сумму около 320 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.20

В Турции россиян разбился, прыгнув с 40-метровой скалы. / «Не ожидал, что будет всё так жестко»: Фургал отказался признавать вину. / В Британии заявили о военном предупреждении в адрес России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»