В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе в связи с резким ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшие часы в столице и Московской области ожидаются гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, штормовое предупреждение будет оставаться в силе до 21:00. Спасатели советуют до этого времени избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.07.20

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