Синоптики предупредили: на следующей неделе московский регион ждет осенняя погода

На следующей неделе московский регион ожидает очень холодная и дождливая северная погода, больше характерная для осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погодные условия начнут меняться во вторник.

«В Москве, начиная со вторника, очень сильно меняется циркуляция, и ожидается значительное понижение температуры. Лучше, чтобы уже сейчас москвичи поёживались, чтобы это не стало неожиданностью: в среду-четверг максимальная температура составит 14-18 градусов, будет облачно и пройдут дожди, местами сильные», – цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Согласно прогнозу синоптика, температура воздуха по ощущениям будет еще ниже, чем покажут градусники: высокая влажность и порывы ветра до 15 метров в секунду приведут к тому, что будет казаться, что на улице не больше 12-14 выше нуля. Особенно сильным будет контраст с аномально жарким началом июля и выходными.

По предварительным оценкам Гидрометцентра, возвращение осени в Москву будет недолгим: к следующим выходным столбики термометров поднимутся выше 20-градусной отметки, и температурный фон постепенно вернется к норме.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.20

Российские медики заявили об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса. / В России за сутки выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса. / Хабаровск снова вышел на протест в поддержку арестованного губернатора. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»