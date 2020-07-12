Москве обещают град: объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в ближайшие часы и до конца суток ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду.
Спасатели советуют в этот период на улице избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок на личном автотранспорте.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 12.07.20
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