Москве обещают град: объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в ближайшие часы и до конца суток ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду.

Спасатели советуют в этот период на улице избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.07.20

«Это не от нас зависит»: Путин рассказал о вызовах, перед которыми оказалась Россия. / Синоптики предупредили: на следующей неделе московский регион ждет осенняя погода. / Российские медики заявили об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»