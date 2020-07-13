В России сократился объем проверок аутентичности деталей самолетов: Росавиация настаивает на изменении правил

В России ежегодно снижается объем проверок аутентичности деталей самолетов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил начальник управления Росавиации Валерий Кудинов, выступая сегодня на встрече за круглым столом в Совете Федерации. По его словам, ведомство уже предложило разрешить ему проводить техосмотр гражданских самолетов в России.

Кудинов обратил внимание, что в 2018 году численность парка воздушных судов в России составляла 1 511. Проверки на аутентичность в 2018 году прошли лишь 475 (31%) единиц. В 2019 году в парке насчитывалось 1 585 воздушных судов, проверено было только 370 из них, это 23%. На 1 июля в РФ зарегистрировано 1 641 воздушное судно, проверки состоялись по 174 единицам, это лишь 10,6%.

При этом количество компонентов, проверенных на аутентичность, составляло 2 743 штук в 2018 году, 2 598 – в 2019 году, и только 1 506 по данным на 1 июля этого года. В 2018 году эксперты обнаружили 308 неаутентичных компонентов. «Количество воздушных судов, прошедших оценку аутентичности, с годами уменьшается», – констатировал Кудинов. По оценке Росавиации, три четверти парка «находится вне информационного поля об аутентичности судов».

Как считает представитель ведомства, проверки можно проводить на этапе ремонта, однако несовершенство нормативной базы приводит к тому, что ремонтные заводы из года в год сокращают эти работы. Так, до сих пор нет порядка утилизации обнаруженных неаутентичных компонентов – он отдан на откуп самим эксплуатантам.

Росавиация предложила внести поправки, касающиеся процедуры сертификации судов и авиационные правила. Кроме того, федеральное агентство хотело бы получить право на проведение техосмотра самолетов. «Внести в административный регламент федерального агентства воздушного транспорта предоставление государственной услуги по проведению инспекции гражданских судов с целью оценки их летной годности», – уточнил Кудинов.

Первый зампредседателя сенатского комитета по экономической политике Юрий Федоров заверил, что все предложения будут рассмотрены.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.07.20

Кризис фармпроизводства: в России резко выросли цены на анальгин. / Пока Кремль ищет замену Фургалу, разруливать протесты в Хабаровске прибыл полпред Трутнев. / Иммунолог перечислил категории людей с низким риском заразиться Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»