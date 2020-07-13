Крупная авария в Москве: на МКАДе столкнулось 4 машины, есть пострадавшие

В Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. По данным источника в экстренных службах, ЧП произошло в районе парка «Лосиный остров» на 97 км внутренней стороны МКАДа, передает агентство «Москва».

Как сообщается, в результате ДТП пострадали шесть человек. На месте аварии работают медики и полицейские.

Напомним, накануне на Щелковском шоссе в городском округе Лосино-Петровский столкнулось две машины. В результате также пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний. Инцидент произошел на 42-м километре трассы.

Москва, Мария Вяткина

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