«Готовы принимать хоть завтра»: в АТОР назвали 8 стран, которые ждут российских туристов

Восемь стран готовы «хоть завтра» принимать российских туристов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция – она сделала это первой еще в конце мая. Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, ОАЭ и Хорватия. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом. Но при условии, что мы будем готовы открыть свои границы», – сказала Ломидзе и добавила, что российская сторона пока не спешит это делать.

Кроме этого, исполнительный директор АТОР сообщила, что, по предварительной информации, Россия может войти и в обновлённый список для открытия границ Испании и Италии. «К концу июля ожидается обновление списка стран в Испании. Завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список», – отметила она.

При этом Ломидзе подчеркнула, что условия въезда пока остаются загадкой. «Основная особенность – отсутствие предварительной информации. Мы по факту узнаем, какая страна готова принимать и на каких условиях – заранее не анонсируется. Большинство этих стран требуют справки об отсутствии «ковида». Количество часов, за который нужно получить эти справки в каждой стране разное: от 48 до 96. Большинство будет замерять температуру, в некоторых есть требование скачать специально приложение, которое позволит узнать, где человек остановился», – сказала она.

Комментируя ситуацию внутри России, исполнительный директор АТОР отметила, внутренний туристический сезон можно назвать состоявшимся. «Ещё в мае были очень грустные прогнозы, и было непонятно, получится ли у наших граждан куда-то поехать отдыхать. Но сейчас мы видим практически аншлаг на наших курортах и парадоксально появившуюся в этом сезоне возможность отправиться туда на чартерных рейсах. В том числе и в те регионе, которые до сих пор воспринимались исключительно как направления индивидуального дорогого туризма. Я имею в виду Алтай и Бурятию, Хакасию», – заключила Ломидзе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.07.20

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