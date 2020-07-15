Ночной шторм в московском регионе: повалены десятки деревьев, обесточены более сотни населенных пунктов

В московском регионе ночной шторм с сильным ливнем и порывистым ветром спровоцировал массовый вал деревьев, в результате чего были повреждены десятки автомобилей, а в Подмосковье более сотни населенных пунктов остались без электроснабжения. В метеобюро Москвы уточнили, что за несколько часов местами выпало до трети месячной нормы осадков. Скорость ветра при порывах достигала 21 метра в секунду.

В частности, в столице было повалено более 60 деревьев. Никто не пострадал, но были повреждены около 35 машин, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В Подмосковье вечером 14 июля было нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах, в 15 из них его уже восстановили. Также повалено 51 дерево, поврежден автомобиль, передает ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду, 15 июля, в столичном регионе вновь ожидается сильный дождь. Днем в столице столбик термометра не поднимется выше 18°, в Подмосковье – 14…19° с сохранением высокой вероятности порывистого ветра до 20 метров в секунду.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.07.20

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