«Органы внутренних дел понимают это по-другому»: омбудсмен предложила поправить закон о пикетах

Задержания одиночных пикетчиков в Москве произошли в результате разного понимания активистов и органов внутренних дел, как должны проходить такие акции в период пандемии. «Если это рассматривается как публичное мероприятие, это должно быть отражено в законодательстве», – сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сегодня на заседании Московской городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о скандальных задержаниях участников одиночных пикетов задал депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. «Как вы оцениваете ситуацию с нарушением прав граждан?», – поинтересовался парламентарий, пояснив, что имеет в виду запрет на проведение акций протеста, в том числе одиночных пикетов, под объяснением борьбы с коронавирусом. Теперь требование обязательного ношения масок на улице в Москве отменено.

«Сегодня в 18:00 на Пушкинской площади стартует сбор подписей против результата так называемого голосования по «обнулению Конституции» и запредельных злоупотреблений, а завтра в 18 – на Лубянке одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового Величия», – сообщил Тимонов. На последней фразе время вышло, и ему отключили микрофон.

В ответ Потяева сообщила, что хорошо знает ситуацию. Еще во время майских одиночных пикетов, с одного из которых полиция забрала журналиста Илью Азара, омбудсмен обратилась в МВД с просьбой объяснить происходящее. «Ответ, который я получила из органов МВД (…), что одиночный пикет приравнивается сегодня к публичному мероприятию, – уточнила она. – Потому что рядом с пикетом собираются журналисты, прохожие, и в период пандемии это несет угрозу жизни и здоровью людей, которые собираются рядом».

Потяева подчеркнула, что в законодательстве на данный момент не прописано, как проводить одиночное пикетирование в период пандемии. «Если это рассматривается как публичное мероприятие, это должно быть отражено в законодательстве, – пояснила омбудсмен. – Сегодня люди, которые знают, что такое одиночный пикет, и понимают это так, выходят, а органы внутренних дел понимают это по-другому».

Как сообщал «Новый День», в конце мая и июне в Москве прошла серия одиночных пикетов на Лубянке около здания ФСБ и на Петровке, 38, перед офисом ГУ МВД по Москве. Полиция задерживала там любого, поднявшего плакат, а кроме того, в автозаках оказались и журналисты. Судя по фотографиям, попавшим в соцсети, в полицейских машинах не шло и речи о соблюдении дистанции среди задержанных. Позже суды начали расценивать одиночное пикетирование, как несогласованное массовое мероприятие, назначая их участникам штрафы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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