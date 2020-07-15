Египет отправил два самолета и 40 грузовиков с боеприпасами в поддержку силам ЛНА

Египет наращивает военный контингент в Ливии в качестве поддержки силами Ливийской национальной армии (ЛНА) для отражения атак боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Из открытых данных ресурса по отслеживанию авиабортов Flightradar24 стало известно, что два самолета Airbus A320-214 египетской чартерной авиакомпании Air Cairo прибыли из Каира в Бенгази. Кроме того, как сообщает турецкое издание Sonhaberler со ссылкой на заявление пресс-службы операции ПНС Ливии «Вулкан гнева», Абдель Фаттах ас-Сиси направил в Тобрук конвой из 40 грузовых автомобилей с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Ливии официально разрешила Египту задействовать свои вооруженные силы на территории Ливии – решение парламента было продиктовано турецкой военной интервенцией. Ливийские племена поддержали решение Палаты представителей по привлечению египетского военного контингента для защиты. Таким образом Египет выстроит эшелонированную оборону: зенитно-ракетные комплексы С-300 будут работать на больших расстояниях, а комплексы «Бук» разместят за С-300 для прикрытия.

Реакция со стороны триполитанского правительства не заставила себя ждать. Официальный представитель ВС ПНС, полковник авиации Мухаммад Кануну пригрозил ас-Сиси вторжением в Египет за поддержку сил Ливийской национальной армии на востоке страны.

Тобрук, Светлана Антонова

Тобрук. Другие новости 15.07.20

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