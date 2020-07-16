Лето в Москве стало нарьян-марским: в столичном регионе сохранится погода с сюрпризами

В Москве погода «находится в летнем режиме, но в нарьян-марском исполнении», однако уже к выходным в столичном регионе потеплеет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, выступая сегодня на пресс-конференции. По его словам, сейчас температура в Центральной части России ниже нормы примерно на 3-4 градуса.

«Москва находится в летнем режиме, но в нарьян-марском исполнении, – сказал Вильфанд. – Такое лето должно быть в Нарьян-Маре». При этом синоптик уточнил, что прохладная дождливая погода будет держаться в столице до 17 июля, однако уже в субботу давление начнет расти, и днем солнце будет появляться из-за облаков чаще, а вместо ливней придут кратковременные дожди.

Согласно прогнозу метеорологов, в субботу ожидается 20-22 градуса выше ноля, в воскресенье 23-24, при этом сохранится переменная облачность с преобладанием солнца.

В понедельник в Москве будет от 21 до 25 градусов. «А вот затем опять прогнозируется небольшое понижение температуры, давление будет понижаться, небо будет более облачным», – уточнил он, отметив, что воздушные массы вновь будут приходить не с юга, а с запада.

Вместе с тем Вильфанд подтвердил ранее озвученные прогнозы, что в целом лето не только в европейской части, но на всей территории России ожидается теплым, с температурой выше нормы, но неоднородным. «Нынешним летом, да и в последние годы, часто были такие вопросы – ну когда же наконец наступит настоящее лето, а через несколько дней – когда же кончится эта несносная жара», – сказал он.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра отметил интересную особенность погоды в этом году: ночные температуры не очень отличаются от нормы в 10-15 градусов – так, минувшей ночью было 13-14 градусов. «А вот днем прохладно, температура сейчас 15-16 градусов. Мы прогнозируем, что в течение сегодняшнего дня она будет в диапазоне 14-19 градусов, причем по всей Московской области, – сообщил он. – Это прохладно, заметно прохладно».

Синоптик также обратил внимание, что холодную погоду в столичный регион принесли воздушные массы, которые сформировались в Арктике. Если бы это случилось зимой, на Москву опустились бы «несусветные морозы, градусов 35», пояснил Вильфанд.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

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