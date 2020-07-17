«Когда все успокоятся, опять поедут в Турцию»: Крым – на грани рекорда по объему турпотока

Заполняемость курортов Крыма по составляет 95%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, выступая сегодня на заседании президиума Совета законодателей РФ. «Продолжается бронирование, август практически весь заполнен. Только отдельные регионы Крыма еще заполняются», – сказал он.

По его оценке, в этом году может быть побит рекорд 2019 года, когда в Крыму отдохнуло 7,5 млн человек. «Хочу напомнить, что советская цифра в Крыму – это 10 млн», – уточнил Константинов, сказав, что тогда в сезон отдыхающих в Крыму расселяли в кабинетах бухгалтерии и руководства санаториев.

Глава Госсовета Крыма также отметил, что встречал в Крыму людей, которые впервые приехали отдыхать на полуостров, поскольку раньше отдавали предпочтение зарубежным курортам. «Они бы никогда в Крыму не появилось бы, они традиционно ездили за границу и не хотели менять свои привычки. Это очень большой объем людей. Если они полюбят свою страну – это будет совершенно другое!» – заявил он.

В итоге Константинов пригласил членов президиума Совета законодателей в Крым на «серьезный разговор вживую» о перспективах развития внутреннего туризма. «Для того, чтобы поставить вопросы ребром: такие ключевые сейчас возможности, нужно воспользоваться, – заявил он. – Если мы упустим это… и когда все успокоятся и опять поедут все в Турцию, то все это будет серьезной упущенной возможностью для всех нас, для нашей экономики, для нашего развития».

«Закрыться, никуда не ездить – об этом, конечно, нет речи. Но [надо] в первую очередь посмотреть на свою родину, свои возможности», – заявил Константинов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.07.20

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