Россия готова стать посредником: Путин решил вмешаться в карабахский конфликт

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы выступить посредником в карабахском конфликте Армении и Азербайджана. Об этом сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания главы государства с Советом безопасности России.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», – цитируют его слова «Известия».

Как сообщал «Новый День», вооруженные столкновения начались 12 июля. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 13 июля глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.20

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