Российский центр судебно-медицинской экспертизы оказался в центре скандала

Вокруг федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» министерства здравоохранения РФ разгорается скандал. После проверок были выявлены серьезные нарушения, которые могут стать основной для уголовного дела в отношении руководства Центра, пишет «Росбалт».

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации (РЦСМЭ) в том виде, в котором оно сейчас существует, было создано в 1995 году. Центру предоставлено право проведения судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц, трупов, а также по материалам уголовных и гражданских дел. Кроме этого, РЦСМЭ осуществляет послевузовское образование (аспирантура и ординатура) и повышение квалификации судебно-медицинских кадров.

Вот уже почти десять лет РЦСМЭ возглавляет доктор медицинских наук Андрей Ковалев. С 1997 по 2005 гг. он заведовал Северо-Западной межрегиональной остеологической лабораторией Ленинградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Питерское прошлое и определило его дальнейший карьерный взлет, но уже в Москве. С июня 2009 года работает в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы». В мае 2012 года назначен его директором. А по сути – внештатным главным судмедэкспертом Минздрава РФ.

Если верить официальной биографии Андрея Ковалева, с 1994 года он – участник экспертных групп по идентификации останков императора Николая Александровича Романова, членов его семьи и окружения. С 1995 года участник экспертных групп по идентификации личности погибших в Северо-Кавказском регионе. В 2012-2013 гг. принимал участие в эксгумации в Рамалле (Палестинская национальная администрация) и исследовании останков бывшего лидера ПНА Ясира Арафата.

Вроде бы опытный врач. Но заниматься практической медициной и руководить серьезным научным учреждением – это совершенно разные вещи. И с последним Андрей Валентинович, как свидетельствуют документы, справляется в последние годы из рук вон плохо.

Почему РЦСМЭ заинтересовалась прокуратура

Судебно-медицинские экспертизы за счет средств федерального бюджета проводятся РЦСМЭ для органов дознания, органов следствия и судов в рамках производства уголовных дел. В последние годы в РЦСМЭ сроки проведения судебных экспертиз по уголовным делам с ведома директора Ковалева иногда составляют от 3 до 5 лет. В связи с чем по некоторым уголовным делам (особенно «врачебным») они нередко превышают сроки давности привлечения виновных к уголовной ответственности и соответственно не могут быть рассмотрены должным образом.

Также в РЦСМЭ зачастую непомерно затягивается передача материалов дел и «объектов исследования» экспертам, которая должна происходить в течении одного рабочего дня после их поступления. Был установлен случай невыдачи эксперту материалов в течение двух лет!

При этом очереди или продление срока производства судебных экспертиз отсутствуют только по гражданским делам, так как они являются платными и проводятся на возмездной основе, что, скорее всего, может свидетельствовать о материальной заинтересованности руководства РЦСМЭ. К примеру, за 2019 год в РЦСМЭ было сделано 605 экспертиз, 541 из которых выполнена на платной основе.

В штате РЦСМЭ фактически состоят 136 сотрудников. Хотя штатным расписанием предусмотрено наличие 242. Судя по всему, условия работы в РЦСМЭ настолько непривлекательны, что специалисты явно не стремятся задерживаться здесь надолго.

Мимо такого бардака в главном центре нашей судебной медицины никак не могли пройти проверяющие органы. И в соответствии с планом Генеральной прокуратуры РФ в январе-феврале этого года Росздравнадзором РФ была проведена проверка деятельности ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, по результатам которой составлен акт проверки № 60/20 от 21.02.2020 (имеется в распоряжении редакции) с выявленными многочисленными нарушениями действующего законодательства, в том числе со стороны должностных лиц РЦСМЭ под руководством и с непосредственным участием директора центра Андрея Ковалева.

Бардак с «объектами исследований»

Как установила проверка, «в РЦСМЭ зачастую не составляются акты вскрытия упаковки, в связи с чем, в каком состоянии поступили материалы, определить не представляется возможным (наличие повреждения или отсутствия упаковки, перечень объектов исследования)».

«Руководством РЦСМЭ не обеспечены необходимые условия для сохранения конфиденциальности «объектов исследований» и их результатов, о чем свидетельствует, в том числе, отсутствие личных печатей у судебно-медицинских экспертов, необходимых для опечатывания сейфов с «объектами исследования» и материалами дел».

«В отделениях судебно-медицинских экспертиз обнаружены помещения, в которых хранятся материалы дел, объекты исследований, медицинская и иная документация, используемая при проведении судебно-медицинских экспертиз. Таким образом, отсутствует возможность персональной ответственности за сохранность объектов исследования и иных материалов, имеющих отношение к производству экспертизы, в связи с чем хранение объектов исследования и материалов дел вне кабинета врача – судебно-медицинского эксперта допускается исключительно в специально предусмотренных охраняемых помещениях, коими вышеуказанные не являются».

Указанные обстоятельства создают риски доступа к объектам исследований и материалам дел третьих лиц, а также свидетельствуют о ненадлежащей организации работы по обеспечению сохранности указанных материалов как ответственным экспертом в частности, так и руководителем учреждения в целом.

«В ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России в нарушение установленных нормативно-правовых актов и порядка организации проведения комиссионных судебно-медицинских экспертиз, для проведения которых привлекаются эксперты (специалисты), не состоящие в штате ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, отсутствуют оборудованные для указанных лиц рабочие места, в связи с чем эксперты вынуждены самостоятельно вывозить оригиналы материалов уголовных дел и вещественные доказательства (медицинскую документацию) на общественном транспорте, так как экспертам служебный транспорт не предоставляется, и затем оставлять данные материалы по месту основной работы привлекаемых экспертов (специалистов), подвергая тем самым риску их утраты, видоизменению или порче».

Как выяснилось, у РЦСМЭ отсутствует лицензия «на судебно-медицинскую экспертизу и исследование трупа», наличие которой предусмотрено действующим законодательством и является необходимым при осуществлении указанного вида медицинской деятельности. Но в 2019 году и ранее сотрудниками РЦСМЭ в отсутствие специального разрешения (лицензии) «проводились вскрытия и исследования иных трупов (№ 216/18, № 160/18) с внесением их результатов в экспертные заключения, что ведет к ничтожности данных заключений и соответственно принятых (незаконных) на основании этих экспертных заключений судебных решений и решений органов предварительного следствия».

А были ли откаты?

Отмечается, что за последние годы в РЦСМЭ из средств федерального бюджета закуплено большое количество дорогостоящей экспертной и медицинской техники стоимостью свыше нескольких десятков миллионов рублей, которая не используется, поскольку ее большая часть заведомо не могла быть введена в эксплуатацию ввиду отсутствия в РЦСМЭ технических условий для ее использования, что привело «к незаконному расходованию бюджетных средств».

Также стоимость данной техники, возможно, была завышена, благодаря чему руководство РЦСМЭ могло получить свою «долю» за заключение договоров через фирму ООО «Ниар-Медик». Только данная фирма, действующая как монополист, к которой у руководителей РЦСМЭ, в частности заместителя директора по высокотехнологичным исследованиям Иванова П.Л., имеется «материальный интерес», за период с 2015 года по февраль 2020 года заключила с РЦСМЭ 31 договор на общую сумму 166 743 340 рублей.

При этом в РЦСМЭ отсутствует «оснащение для проведения судебно-химических, химико-токсикологических и биохимических экспертиз: аппаратно-программный комплекс для исследований методом гетерогенного иммуноферментного анализа с комплектом расходных материалов; аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с термоионным детектором; биохимический анализатор; денситометр для анализа пластин; измельчитель тканей; муфельная печь; поляризационный флуорметр автоматический с комплектом расходных материалов…» и много чего еще.

Кстати, руководитель РЦСМЭ Андрей Ковалев в декларации о доходах за 2018 год указал лишь свою квартиру площадью 30 квадратных метров. А у его «высокотехнологичного» заместителя Павла Иванова в собственности оказался суперкар Maserati и годовой доход составил почти 6,5 млн рублей. За 2019-20 гг. руководство РЦСМЭ сведения о своих доходах в открытом доступе не размещало.

Просрочка

Согласно сведениям, которые были отражены в акте № 60/20 от 21.02.2020 г., проверкой установлено, что «в РЦСМЭ в нарушение требований, предусмотренных ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к исключению обращения медицинских изделий с истекшим сроком годности, в отделе молекулярно-генетических экспертиз (исследований) были выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности (на 17.01.2020): Abbott mSample Preparation System, производитель: Promega Corporation, USA, REF 06K12-24, LOT: 10938341, срок годности: 14.12.2016, в количестве: 2 упаковок, а также обнаружено большое количество просроченных реактивов и расходных материалов, которые использовались и используются по настоящее время при производстве молекулярно-генетических исследований, проводимых как по уголовным, так и по гражданским делам, назначаемым в учреждение правоохранительными органами и судами.

Данные обстоятельства использования в ходе исследований просроченных, а значит непригодных реактивов и расходных материалов ведут к ничтожности полученных на основании этих исследований заключений молекулярно-генетических судебных экспертиз, что в свою очередь может привести к неверным и незаконным судебным решениям. Указанные действия проводятся с ведома и согласия директора РЦСМЭ Ковалева, а по документам якобы закупаются и расходуются надлежащего качества материалы.

Татьяна Гусева (аттестованный эксперт по судебно- медицинской экспертизе, приказ об аттестации № 1030/18 от 10.08.2018), per. № 4174, генеральный директор ООО «Креатив Дент Одинцово») после проверки дала следующее заключение: «Проведение судебно-медицинских экспертиз лицами, не уполномоченными в соответствии с локальными нормативными актами на их проведение, не возлагает на них обязанностей осуществлять эту деятельность надлежащим образом, не позволяет осуществлять контроль за правильностью их действий. В юридическом плане такие доказательства (результаты экспертиз) могут быть признаны в дальнейшем недопустимыми. Использование при осуществлении деятельности медицинских изделий и лекарственных препаратов с многочисленными нарушениями (не проводится тех. обслуживание, используется просроченная продукция и пр.) не позволяет гарантировать качество и безопасность их применения (которые гарантированы только при соблюдении требований производителей».

«Мертвые души»

Из числа сотрудников, уполномоченных в соответствии с должностными инструкциями на проведение судебно-медицинских экспертиз (отнесенных к категории государственных судебно-медицинских экспертов), имеющих сертификаты специалиста по судебно-медицинской экспертизе, – Агаповым А.С., Лисянским Б.М. и Щипановой В.А. за 2019 г. не проведено ни одной судебно-медицинской экспертизы.

«При этом у Агапова А.С. имеется всего 2 публикации в сборнике конференции за 2006 год; Лисянский Б.М. имеет 19 публикаций – последние две в 2010 году; Щипанова В.А. не имеет ни одной публикации, а осуществление какой-либо деятельности, в том числе научной, такими сотрудниками как Завалишина Л.Э. и Жаров В.В. за 2018-2020 гг. не установлено вообще». Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что указанные лица какой-либо трудовой деятельности в соответствии с занимаемыми должностями (формально числящиеся) не осуществляют, рабочее место не посещают и им незаконно начисляется заработная плата, которую, возможно, присваивают иные лица.

И при этом, напомним, сроки экспертиз за госсчет затягиваются на годы.

На протяжении более трех лет у директора Ковалева в штате РЦСМЭ числятся лица, не осуществляющие трудовой деятельности, то есть «мертвые души», а именно:

– Жаров Владимир Васильевич, 1939 г. р., занимает должность главного научного сотрудника РЦСМЭ, а также числится на кафедре судебной медицины ГБОУ ВПО МГМСУ (возрастом более 80 лет, имеет заболевание, не позволяющее ему самостоятельно перемещаться и осуществлять трудовые обязанности, что возможно подтвердить его медицинской документацией и диагнозами);

– Панфиленко Олег Антонович, 1922 г. р., занимает должность Ученого секретаря Ученого и диссертационного советов РЦСМЭ (возрастом более 90 лет, на протяжении многих лет находится под постоянным наблюдением сиделки по месту жительства);

– Завалишина Лариса Эдуардовна, занимает должность главного научного сотрудника отдела специальных лабораторных исследований РЦСМЭ;

– Франк Георгий Авраамович, 1936 г. р., занимает должность научного сотрудника РЦСМЭ (возрастом свыше 80 лет, официально трудоустроен еще в более 5 медицинских организациях, фактически какой-либо научной и трудовой деятельности в указанных учреждениях, в том числе РЦСМЭ, не осуществляет);

– Денисова Ольга Петровна, занимала должность научного сотрудника РЦСМЭ (фактически какой-либо научной и трудовой деятельности в указанном учреждении не осуществляла).

Посещение и табель рабочего времени на указанных лиц составляется фиктивно, в общем порядке, как на работников, постоянно присутствующих и осуществляющих трудовую деятельность, так и совместителей. Указанные лица фактически на протяжении более трех лет свое рабочее место в РЦСМЭ не посещали, какой-либо работы в соответствии со своими должностными обязанностями не выполняли.

Тем не менее, заработная плата им начисляется на их банковские карты. При этом неизвестно, они сами получают начисляемую заработную плату или иные лица.

Псевдообучение

Не первый год у нас специальность судмедэксперта относится к дефицитным. И на этом фоне из года в год Ковалев организует в РЦСМЭ массовый набор в ординатуру на платной основе без соответствующего профессорско-преподавательского состава и при полном отсутствии практических баз, где будущие специалисты могли бы подготовиться к работе в регионах. Но деньги не пахнут. Несмотря на видимость расширения образовательной деятельности, Ковалев не организовал ее должным образом.

В настоящее же время обучение в ординатуре РЦСМЭ проходят большое количество слушателей. Все они, и первого года обучения, и второго, не имели практики (ни одного реального занятия) в морге у секционного стола, на местах происшествий и т. д. В современном мире огромную часть работы судебно-медицинского эксперта занимают экспертизы по так называемым «врачебным делам», однако ничему подобному учащихся при прохождении ординатуры в РЦСМЭ не обучают, что известно из обращений самих ординаторов в правоохранительные органы.

По окончанию обучения молодые «специалисты» предпринимают тщетные попытки трудоустройства в государственные судебно-медицинские учреждения. Однако в танатологических отделениях, в отделениях экспертиз живых лиц и многих других отделениях судебно-медицинских учреждений они получают отказы в связи с тем, что не проходили никакой практики за время обучения в РЦСМЭ, хотя имеют высшее образование и сертификат специалиста, выданный данным учреждением.

Ольга Сажаева (аттестованный эксперт по судебно-медицинской экспертизе, приказ об аттестации № 1830/19 от 20.12.2019 г., per. № 4679, заместитель начальника ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗМ») дала следующее заключение: «Отсутствие собственного морга и лицензии на исследование трупов не позволяет ведущему учреждению Российской Федерации осуществлять в полной мере возложенные на него функции. При этом, вероятно, желая соответствовать данному статусу, назначаемые экспертизы выполняются в случайных (различных) местах – больницах, не имеющих лицензию на судебно-медицинскую экспертизу и исследование трупа…»

Судя по всему, обучение в РЦСМЭ, как бесплатное, так и на платной договорной основе, не соответствует стандартам образования по программе послевузовской профессиональной подготовки клинических ординаторов. Но РЦСМЭ под руководством Андрея Ковалева и по сей день продолжает «фиктивно» обучать ординаторов, которые введены в заблуждение вывеской, на которой гордо написано «Российский центр Минздрава России». Чтобы прекратить такую практику, необходимо провести проверку образовательной деятельности РЦСМЭ, предотвратить выпуск врачей – судебно-медицинских экспертов, которые не имеют никаких практических навыков, а также защитить обучающихся в настоящее время в ординатуре РЦСМЭ от участи остаться без знаний и работы.

Кстати, в уставных документах РЦСМЭ вовсе отсутствует такой код экономической деятельности (ОКВЭД) как образование, что может свидетельствовать о получении РЦСМЭ необоснованной налоговой выгоды и является нарушением по ст. 14.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Таким образом, можно прийти к выводу, что в РЦСМЭ реализуются мошеннические схемы, жертвами которых являются не только будущие врачи и ученые, но и все граждане – участники уголовного и гражданского судопроизводства.

Как с гуся вода

Ковалев занимает должность директора РЦСМЭ Минздрава РФ с 2012 года. Однако, несмотря на указанные злоупотребления полномочиями, контролирующие и вышестоящие государственные органы не обращают внимание на многочисленные нарушения действующего законодательства.

К примеру, вышеуказанный акт проверки № 60/20 от 21.02.2020 г. по чьей-то вышестоящей воле был отменен (приказ ФСНСЗ № 2003 от 16.03.2020 г.) по формальным основаниям. Не потому ли, что один из членов комиссии Тучик Евгений Савельевич, будучи Главным внештатным судебно-медицинским экспертом Росздрава, не сдал председателю комиссии свою часть акта, а через месяц уже занимал одну из руководящих должностей в РЦСМЭ МЗ РФ?

Выявленные в ходе проверки нарушения действующего законодательства никем не исследовались и, возможно, были скрыты заинтересованными лицами, действующими в интересах Ковалева, чтобы дать ему возможность «подчистить документы» и уйти от уголовного преследования.

При этом, как неоднократно заявлял Ковалев среди своих подчиненных до и после проведенных в отношении него и РЦСМЭ проверок, он имеет хорошие и доверительные отношения среди вышестоящих должностных лиц Минздрава, Следственного комитета и с недавних пор Генеральной прокуратуры. В связи с чем любая проверка в его отношении будет ничтожна?

Между тем, из указанных выше фактов можно сделать вывод, что для российской судебной медицины деятельность Андрея Ковалева деструктивна, его дальнейшее пребывание в должности руководителя РЦСМЭ несовместимо с интересами экспертной службы в целом, а для задач федерального уровня и вовсе представляет угрозу.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.07.20

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