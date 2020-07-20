МЧС выпустило экстренное погодное предупреждение для москвичей

На московский регион вновь надвигается непогода. В Москве сегодня ожидается гроза и дождь с сильным порывистым ветром, в связи с этим горожан призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и не прятаться от непогоды под деревьями.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях опубликовало столичное ГУ МЧС. Непогода придет в Москву после 12:30, предупреждение будет действовать до полуночи. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 12:30 до конца суток 20 июля в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится в сообщении.

На сайте Гидрометцентра России для столичного региона на весь день до полуночи обьявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и грозы. Это означает, что погода потенциально опасна для человека.

Источник: сайт Гидрометцентра России

В течение дня в столице по провозу синоптиков будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха не поднимется выше 20…22° в Москве, и 18…23° по области. День пройдет при северо-западном ветре скоростью 5-10 м/с, при грозе – порывы до 17 метров в секунду.

Москва, Татьяна Дорофеева

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