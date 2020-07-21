Хлорид наживы: «Уралхим» оплатит свои долги чужими проблемами?

Загрязнение реки Камы промышленными стоками, зафиксированное в начале июля, стало серьезным испытанием для экологии региона. Однако то, что плохо природе, хорошо для бизнеса – решили, вероятно, в инициировавшей скандал компании «Уралхим» и выставили огромный счет предполагаемому виновнику инцидента. Судя по оценкам экспертов, этот инцидент может свидетельствовать, что дела у компании Дмитрия Мазепина идут настолько плохо, что она хватается за любую возможность подзаработать.

Серьезное повышение уровня хлористого кальция в камской воде было зафиксировано 7 и 8 июля. Химиката оказалось так много, что входящему в группу «Уралхима» заводу «Азот» пришлось прекратить водозабор из реки во избежание порчи собственного оборудования. Буквально через несколько часов после этого представители «Уралхима» заявили, что потери предприятия достигают 13 млн долларов и будут только расти. Возместить итоговую сумму компания намерена, обратившись с иском к виновнику загрязнения, которым была оперативно назначена «Башкирская содовая компания» (БСК).

Впрочем, вину БСК надо еще доказать. Пока главными обвинителями в ее адрес выступают местные экологи из организации «Зеленый патруль», ранее замеченной в тесной дружбе с «Уралхимом». У государственных служб мнения расходятся – Росприроднадзор, например, оперативно солидаризовался с позицией экологов, а Роспотребнадзор никакого загрязнения сначала вообще не обнаружил.

О том же говорят и в «Башкирской содовой». «Связывать загрязнение реки Кама с производственной деятельностью АО «БСЗ» некорректно, – заявили в компании. – Ошибочно называть хлорид кальция загрязнителем, так как это вещество как загрязнитель не нормируется законодательством».

Таким образом вопрос как с самим загрязнением, так и с величиной причиненного вреда пока остается открытым. И все же «Уралхим» поспешил публично объявить о понесенных убытках и намерении как можно быстрее их истребовать.

«После окончания проведения проверки надзорными органами и выявления виновников загрязнения речной воды мы обратимся в суд и будем требовать возмещения понесенных финансовых потерь», – пообещал директор по правовым вопросам «Уралхима» Дмитрий Татьянин. По данным компании, за 10 дней простоя предприятие потеряет не менее 13 млн рублей, а если остановка продлится больше, то и сумма увеличится.

Такая поспешность заставляет заинтересоваться ее причинами. И оказывается, что «Уралхим» действительно очень нуждается в финансах. По мнению наблюдателей, компания вплотную приблизилась к банкротству, которое может произойти уже в этом году. При этом совокупная задолженность «Уралхима» и другой принадлежащей Дмитрию Мазепину компании – «Уралкалий» – достигает астрономической суммы в 11 млрд долларов. Понятно, что в таких условиях даже несколько миллионов лишними не будут.

Более того, в последнее время «Уралхим» буквально преследуют неудачи. Добившись в российском суде приговора, обязывающего мажоритариев ПАО «Тольяттиазот» выплатить компании 10 млрд рублей, «Уралхим» столкнулся со встречным иском, причем в международной юрисдикции. А там фортуна оказалась совсем не благосклонной к Дмитрию Мазепину. Судья главного магистратского суда Англии и Уэльса Эмма Арбутнот назвала его «корпоративным рейдером», а Высший суд Ирландии запретил «Уралхиму» взыскивать активы «Тольяттиазота» до окончания разбирательства.

Очень похоже, что все это заставляет руководство компании искать любую возможность продержаться хотя бы какое-то время. И утечка хлористого кальция у «Башкирской содовой» произошла настолько вовремя, что невольно возникает вопрос – так ли уж непричастны к ней сами сотрудники Дмитрия Мазепина?

Москва, Екатерина Попова

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