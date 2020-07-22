Москва перевыполнила норму по осадкам

В Москве с начала июля выпало 98 мм осадков, что превышает месячную норму на 4 мм. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до конца недели дожди в столичном регионе продолжатся.

В четверг, 23 июля, ночью в Москве без дождя и 11…13°, по области местами небольшие осадки и 8…13°. Днем кратковременный дождь, местами гроза, в Москве 18…20°, по области 16…21°. При этом порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В пятницу, 24 июля, в Москве ночью вновь без осадков и 10…12°, но в Подмосковье вновь возможен местами небольшой дождь и 7…12°. Днем прогнозируются осадки, местами ожидается гроза. Температура воздуха составит в Москве 19…21°, по области 16…21°.

В субботу и воскресенье также ожидаются осадки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.07.20

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