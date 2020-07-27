В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами и возможным градом. Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, во время ненастья порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду.

В ведомстве уточнили, что предупреждение действительно до конца суток. Спасатели советуют в этот период на улице избегать деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.07.20

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