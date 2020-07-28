«Лучше – пусть все сидят по домам»: власти выгодно закрытие кинотеатров

Российские власти не спешат оказать поддержку кинотеатрам, чтобы у граждан было меньше возможности рефлексировать над актуальными проблемами. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Березин обратил внимание, что государство оказывает кинотеатрам весьма скромную поддержку, хотя отрасль уже потеряла не менее 30 млрд рублей. «Часто спрашивают, как государство нам помогает, как отрасль поддерживается со стороны федерального и регионального руководства… Но с этой точки зрения мы, к сожалению, оказались не у лучшего «корыта» в распределении многих миллиардов. Да, мы были включены в список наиболее пострадавших отраслей, но на самом деле нам это фактически ничего не помогло», – сказал он.

Березин пояснил, что большинство мер были направлены на сохранение штата работников. «Выделялись кредиты, меры, которые были направлены на поддержку сотрудников, но не поддержку кинотеатров, как отрасли, как бизнеса», – подчеркнул он.

«Пока не получилось договориться о субсидиях. Отрасль уже полгода находится в состоянии анабиоза, примерно 30 млрд убытка и недополученного дохода. Мы говорим с правительством о субсидии в 10% от суммы – 3, 5 млрд – на все кинотеатры страны», – добавил он.

Как считает глава АВК, в таких действиях правительства может просматриваться даже определённая политическая подоплека. «У меня даже иногда складывается ощущение, что в этом есть умысел. Понятно, что кинотеатры с чьих-то точек зрения могут быть опасны: люди собираются вместе, смотрят фильм, это вызывает у них рефлексию, вопросы – это ни к чему хорошему не приводит... Лучше пусть все сидят по домам, на диванах, смотрят в онлайн», – заключил Березин.

Напомним, кинотеатры в России стали закрываться в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа их работа возобновляется.

Москва, Мария Вяткина

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